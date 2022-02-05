رئيس العربية للتصنيع يبحث مع وزيرة الهجرة محاور مؤتمر مصر تستطيع (صور)

جدة - نرمين السيد - تأتى الزيارة فى إطار فعاليات التحضير والتنسيق لوضع المحاور الرئيسية المتعلقة بالنسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"، والتى تحمل عنوان "مصر تستطيع بالصناعة"، والتى يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارات التجارة والصناعة وقطاع الأعمال والإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع والجهات المعنية، بالإضافة إلى تعزيز فرص التعاون بين العربية للتصنيع ووزارة الهجرة فى عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

فى هذا الصدد، قدمت وزيرة الهجرة، الشكر للفريق التراس، على التعاون المثمر فى إطار التحضير لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، وعقد ورش عمل لمناقشة مجالات الصناعة وتطويرها، وتم عقد ورش عمل تضمنت الحديث حول صناعة الغزل والنسيج وتوطين صناعة السيارات والتمويل الصناعى، مشيرة إلى أن اجتماع اليوم لمناقشة مخرجات وتوصيات ورش العمل استعدادا لإطلاق النسخة السادسة من "مصر تستطيع"، وتدعيم خطط وتوجهات الدولة المصرية لتطوير الصناعة، والتأكد من تلبية محاور المؤتمر لتطلعات الوزارات والهيئات المعنية بالصناعة فى التطوير وتحقيق نهضة أكبر، بمشاركة علماء وخبراء مصر بالخارج.

وتابعت وزيرة الهجرة: "حريصون على تبادل الخبرات بين علماء وخبراء مصر بالخارج، ونظرائه‍م بالخارج، بما يحقق أفضل نتائج فى المشروعات القومية، وفقا لأحدث ما وصلت إليه العلوم والتكنولوجيا، ولذلك نحرص على التواصل الدائم والمستمر مع كل وزارات ومؤسسات الدولة المعنية، والتى تشارك فى فعاليات المؤتمر".

وأضافت وزيرة الهجرة، أنه يتم حاليا التواصل مع خبرائنا المصريين بالخارج لدعوتهم للمشاركة خلال فعاليات المؤتمر وسيتم دعوة الخبراء فى مختلف المجالات الصناعية، لافتة إلى أن المصريين بالخارج لهم خبرات كبيرة فى اكثر من مجال بقطاع الصناعة بجميع تخصصاتها وهو ما نستهدفه بالمؤتمر للاستفادة من هذه الخبرات وادماجها فى عملية التنمية التى تحدث على أرض مصر.

من جانبه، أعرب التراس، عن تقديره لمجهودات وزارة الهجرة ودعمها لزيادة دور الخبراء المصريين بالخارج فى كل المشروعات القومية وربط المستثمرين المصريين والأخوة العرب بوطنهم الأكبر، مشيرا إلى استراتيجية الهيئة العربية للتصنيع لفتح قنوات اتصال مع العلماء والخبراء للاستفادة من ثروة مصر الفكرية فى مشروعات الهيئة التنموية.

وأكد التراس، أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتعزيز مجالات الإبداع والانطلاق إلى آفاق المستقبل، من خلال الاستفادة من الطاقات البشرية الوطنية والتواصل مع أبناء مصر النوابغ محليا ودوليا.

وأضاف أن الهيئة وضعت استراتيجية تتمثل فى تبنى الأفكار الجديدة والتطوير للمنتجات، وتنمية الكفاءات البشرية، وتصنيع كل ما يحتاجه السوق المصرى والعربى والإفريقى، وتصدير المنتجات المصرية القادرة على المنافسة عالميا.

وأشار رئيس العربية للتصنيع، إلى أن مبادرة "مصر تستطيع" نموذج حى على تعاون وزارة الهجرة مع الوزارات الأخرى ويتماشى مع اتجاهات الدولة، متمنيا نجاح المؤتمر والخروج بإبداعات وابتكارات تدفع بمصر للأمام فى جميع الصناعات.