هيئة الدواء في اليوم العالمي للسرطان: إزاي تتجنب الإصابة بالمرض في ١٠...

السرطان مرض يخيف الجميع كونه أصبح شائعًا بسبب نمط الحياة الذي نتبعه والأكل الي بناكله، ولكن المرض لا يتطور بين يوم وليلة وعشان كده نقدر ناخد بعض الخطوات للوقاية وتجنب هذا المرض الذي يهدد الحياة.
وبمناسبة اليوم العالمي للسرطان هيئة الدواء المصرية بتقدملك ١٠ خطوات للمساعدة على الوقاية من مرض السرطان:
١. تناول الطعام الصحي والفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة والتقليل من الدهون المشبعة واللحوم الحمراء.
٢. حافظ على وزن جسمك وكن نشيطًا بدنيًا من خلال ممارسة الرياضة بانتظام.
٣ . الابتعاد عن التدخين ولو كان سلبيًا.
٤.تلقي اللقاحات ضد فيروس الورم الحليمي وفيروسات التهاب الكبد لأن هذه الالتهابات تساهم في الإصابة بالسرطان.
٥. احصل على الرعاية الطبية وفحوصات السرطان بانتظام وتعرف على تاريخ عائلتك الطبي.
٦. تجنب التعرض للشمس لفترات طويلة واستخدم واقى الشمس.
٧. تجنب الملوثات البيئية والادخنة وعوادم السيارات والأمينات العطرية.
٨. احصل على ما يكفي من فيتامين د.
٩. احصل على وقت كافي من الراحة واجعل النوم الجيد أولوية.
١٠.تجنب التعرض غير الضروري للإشعاع، ولكن لا تقلق بشأن الإشعاع الكهرومغناطيسي من خطوط الطاقة عالية الجهد أو إشعاع الترددات الراديوية من الموجات الدقيقة والهواتف المحمولة.
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