/677409/بين-إعجاب-شديد-ورفض-قاطع-تباين-الآراء-حول-مسلسل-البحث-عن-علا

عرضت منصة نتفليكس الرقمية أول حلقات مسلسل البحث عن علا في مساء يوم أمس، الذي يتكون من 6 حلقات فقط، ويخوض بطولته هند صبري، هاني عادل وسوسن بدر، ومجموعة من النجوم الشباب الذين يقدمون عملًا نال أستحسان معظم المتابعين سواء مشاهير أو جمهور عادي.

دوت الخليج يرصد أراء الجمهور حول مسلسل «البحث عن علا»

رأي عمرو سلامة عن مسلسل البحث عن علا

كتب المخرج عمرو سلامة من خلال حسابه الرسمي على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، أنه شديد الإعجاب بمسلسل"البحث عن علا"، وصياغته وطريقة تناوله للقضايا التي يناقشها، فقال:"مسلسل (البحث عن علا) على نتفليكس خطير في لذاذته، ومعمول حلو قوي"، ولم يستطع وصف أداء الفنانة هند صبري من شدة إعجابه، وقال:" نفسي أكتب حاجة عن روعة وجمال هند صبري بس كل الكلام هيبان مبالغات ومجاملات، فإنتم لما تشوفوا هتفهموا قصدي".

متابع بخلاف رأي عمرو سلامة على المسلسل

وعبر أحد مستخدمي تويتر المتابعين لحساب عمرو سلامة، عن إستيائه بسبب بعض التغييرات التي طرأت على المسلسل والشخصيات، مقارنة بمسلسل "عايزة أتجوز" الذي تم عرضه منذ سنوات على القنوات التليفزيونية، والذي يعتبره البعض الجزء الأول لمسلسل البحث عن علا، فقال:" بس حصل انقلاب جذرى فيه من عيلة متوسطة لعيلة غنية بتقول بابى و مامى حتى فى طريقة الكلام يعنى و كانه مسلسل آخر"، وبدأ يرصد يعض الإختلافات عن مسلسل عايزة أتجوز وقال:" جوزها كان صعيدى و عليه طار فى اخر المسلسل فيه حاجات مش متركبة بشكل تسلسل حتى عمرها متجوزة فى سن ٣٠ بقالها ١٣ سنة تبقى ٤٣ مش ٤٠"، وختم هذا التعلبق بأن فكرة المسلسل إجاملًا لطيفة.

آراء الناس على تويتر عن مسلسل البحث عن علا

وجاءت الآراء بين من أحب مسلسل البحث عن علا دون الرجوع والمقارنة بمسلسل عايزة أتجوز، ومنهم من انتقد فيه بعض الأشياء، فقالت إحدى مستخدمي تويتر:" علا عبد الصبور الجديدة حالة جديدة تتحب زي ما هي للي عايز يفهمها او يعرف حد فى ظروفها وشاف تطور مشاعرها"، وأضافت:"بغض النظر عن الطبقة الاجتماعية اللي متكلمتوش الا عنها فيه تفاصيل كتير تتشاف".

وعبرت أخرى عن مدى قرب مسلسل البحث عن علا لقلبها، فقالت:"البحث عن علا لمسني أوي".

وكتب أحد الحسابات الخاصة على موقع تويتر، أن مسلسل البحث عن علا أزعجه لما تذكره من ماضي كان يهرب منه، وقال:"مسلسل البحث عن علا ده جابلي اكتئاب بجد فكرني بحاجات كتير كنت بهرب منها".

وجاء واحد من الآراء عن فكرة المسلسل التي تناقش قضية الفرصة الثانية لأي شخص يخطء، وقالت صاحبته:" المسلسل جميل حبيت فكرة البدايات الجديدة وان الحياة ما تتوقف في مرحلة معينة وان ما نعتقد انه النهاية قد يكون بداية لحياة جديدة سعيدة".

الطلاق مش خطوة سهلة

وكان من بين الآراء السلبية والاكثر خطورة هي أن المسلسل يشجع على الطلاق، وأنه ليس بالسهولة المعروضة في المسلسل، فائلا:" معلش تحملوا راي مختلف…عمل رائع و شجاع … بس بيشجع علي الطلاق مع ان الموضوع مش سهل. مش سهل انها تعمل بيزنس ينجح في شهرين مش سهل تفهم الاولاد"، وأضاف:" مش صح ان كل راجل مش مبسوط يخلع كده . المسلسل بيمجد الفرديه علي حساب الاسره.. كان ممكن تديله فرصه تانيه بشروط قاسيه".

متابعي البحث عن علا يفتقدون باقي أبطال عايزة أتجوز

وأعرب عدد من جمهور مسلسل البحث عن علا جميل عن افتقادهم لباقي أبطال مسلسل عايزة أتجوز، فكتبت أحدهم:" شفت حلقتين من المسلسل الى الان حلووو بس ناقصه حازم وعبد الصبور ونحمدو".

تحدثت إحدى متابعات المسلسل عن الفنانة الراحلة نادية العراقية، التي كانت من ضمن زميلات علا عبد الصبور في مسلسل عايزة أتجوز، وترحمت عليها قائلة:"اكثر عباره فقدتها في المسلسل هي المورسي جوزي الله يرحمك يا ناديه العراقيه عشان كذا ماتقبلت ابداً المسلسل الجديد لأن المسلسل الأول مره متعلقه فيه كانت تربطني فيه ذكريات جميله".