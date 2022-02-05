/677410/حزب-مصر-الحديثة-يرسل-طائرة-خاصة-الي-الكاميرون-لدعم-المنتخب-المصري-فى-مباراته-أمام-السنغال

في إطار دعم المنتخب الوطني لكرة القدم أعلن حزب مصر الحديثة عن تجهيز طائرة خاصة لسفر المشجعين والجماهير إلى الكاميرون لدعم ومؤازرة المنتخب الوطنى فى نهائي بطولة الأمم الافريقية أمام السنغال الاحد.

دوت الخليج

مباراة مصر والسنغال

وأكد حزب مصر الحديثة، في بيان له اليوم، أن هذا القرار جاء في إطار دعم المنتخب الوطني وإيمانا بضرورة مساندة الجمهور المصري لمنتخب بلاده من أرض الملعب، موجها التهئنة للمنتخب بعد الفوز على الكاميرون، والصعود لنهائي كأس الأمم الأفريقية.

وأوضح حزب مصر الحديثة، أن المنتخب الوطني استطاع خلال مشواره في البطولة بتحقيق انتصارات اسعدت الملايين من المصريين وأن اللاعب المصري اثبت أنه قادر على صنع المستحيل وتحدى أى صعاب، مؤكدا أن منتخب الفراعنة قادر على تحقيق الحلم والفوز بالبطولة.

ومن جانبه قال الدكتور وليد دعبس رئيس حزب مصر الحديثة إن هذا الفوز اسعد ملايين المصريين بل ملايين العرب خاصة ان المنتخب المصري هو المنتخب العربى الذى وصل إلى المباراة النهائية امام منتخب السنغال.

واشاد الدكتور وليد دعبس باسمه واسم جميع قيادات الحزب ونوابه بمجلسى النواب والشيوخ وشباب الحزب بالجهاز الفنى للمنتخب والمدير الفنى كيروش.

يستعد منتخب مصر لمباراته غداً الأحد، أمام نظيره السنغال، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات نهائي أمم إفريقيا.

هذا و التقي المنتخبين في 13 مواجهة سابقة فاز فيها المنتخب الوطني في 7 مباريات، وفاز السنغال في 4 مباريات، وحضر التعادل في مباراتين.

حقق منتخب مصر الفوز على نظيره الكاميرون بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3/1، بعد انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي، لتتجه المباراة للأشواط الإضافية، على الملعب "الأوليمبي"، ضمن مباريات الدور نصف النهائي، حيث بدء منتخب الكاميرون يستحوذ في أول الدقائق دون تشكيل أي خطورة على مرمى منتخب مصر، وبادله لاعبوا الفراعنة ببعض الهجمات.

وهدد منتخب مصر مرمى الكاميرون في الدقيقة 8 بعد تمريرة من عمر مرموش لمحمد صلاح ليسدد الكرة بشكل مميز زلكن تخرج بجوار القائم.

ثم بعدها بادل المنتخب الكاميروني ببعض الهجمات، وأرتضدمت كورة في العارضة في أخطر هجماتهم، ولكن مرت بسلامة على مرمى محمد أبو جبل.

وبادل منتخب مصر الاستحواذ مع الكاميرون، وحاولوا أن يهددوا مرمى أونانا عن طريق الهجمات المرتدة، التي شكلت خطورة نسبيه على مرماهم.

مصر ضد الكاميرون

ودخل تريزيجيه بدلاً من عمرو السولية مع بداية الشوط الثاني، وتحسن أداء منتخب مصر، وهدد مصطفى محمد مرمى الكاميرون برأسية في الدقيقة 47 ولكن تصدى لها أونانا.

وفي الدقيقة 56 شهدت أخطر فرص منتخب مصر بعد خطأ من دفاعات الكاميرون، ليتفرد محمد صلاح بمرمى أونانا، ولكن يقطع الكرة من صلاح بنجاح.

وظلت معظم أوقات المباراة في وسط الملعب دون تشكيل أي خطورة على مرمى الفريقين سوا على فترات.

وفي الدقيقة 85 دخل إمام عاشور بدلاً من عمر كمال عبد الواحد، ومهند لاشين بدلاً من محمد النني.