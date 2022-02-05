/677412/التعليم-العالي-تكشف-تفاصيل-توفير-طائرتين-لتشجيع-المنتخب-أمام-السنغال

كشف الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، اليوم السبت ، أن وزارة التعليم العالي، سوف تقوم بإرسال طائرتين تقل عددًا من طلاب الجامعات المصرية إلى الكاميرون لحضور نهائي كأس الأمم الأفريقية المقرر له غدًا الأحد ٦ فبراير، لتشجيع المنتخب القومي المصري في مباراته أمام المنتخب السنغالي. دوت الخليج وأشارت إلى أن وزارة التعليم العالي استطاعت توفير الدعم المادي لتكاليف سفر هؤلاء الطلاب من خلال عدد من الرعاة، كما اختارت الجامعات الطلاب المرشحين لهذه المهمة الوطنية من خلال قوائم الطلاب المُتميزين في مجالات الأنشطة الطلابية المختلفة.

كان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، قد تواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي أكدت انه لا صحة لإخلاء المدينة الجامعية التابعة لجامعة القاهرة تمهيدًا لإصدار قرار بإلغاء الفصل الدراسي الثاني 2021/ 2022 بكافة الجامعات على مستوى الجمهورية.

المدن الجامعية تعمل بشكل طبيعي

وأكدت التعليم العالي على أن المدن الجامعية تعمل بشكل طبيعي، وبكامل طاقتها حتى نهاية امتحانات الفصل الدراسي الأول، وسيتم عودة الطلاب للمدن بعد إجازة منتصف العام الدراسي، مشيرة إلى أن عملية إخلاء غرف السكن بالمدن الجامعية التابعة لجامعة القاهرة هو أمر روتيني مؤقت معمول به منذ بداية جائحة كورونا، وذلك لتعقيمها بالكامل، بالإضافة إلى تركيب شبكة حديثة لمكافحة الحرائق بالمدن الجامعية، ولا علاقة له نهائيًا بإلغاء الفصل الدراسي الثاني.

وأوضحت وزارة التعليم العالي إلى بدء الفصل الدراسي الثاني بكافة الجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية في موعده المحدد بشكل طبيعي، دون إلغاء، وذلك وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2021 /2022.

تحري الدقة والموضوعية

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