/677417/للمرة-الثانية-خلال-شهر-زالزال-مدمر-يضرب-أفغانستان

ضرب زلزال قوي صباح اليوم السبت، دولة أفغانستان بلغت قوته 5.7 درجات على مقياس ريختر، وذلك على الحدود الشرقية للبلاد مع دولة طاجيكستان، وذلك وفقاً لما ذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

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كما شعر سكان العاصمة الهندية نيودلهي وعدد من البلادن الأخرى المجاورة لأفغانستان بهزة أرضية، أعقبت الزلزال الأفغانستاني، ويقع مركز الزلزال على بعد 205 كيلومترات شرقي مدينة قندوز الأفغانية، وأكد علماء الزلازل إلى أن مركز الزلزال يقع على عمق 209 كيلومترات.

الثاني من نوعه في أقل من شهر

هذا الزلزال يعد هو الثاني من نوعه في أقل من شهر الذي تتعرض له دولة أفغانستان، حيث لقي 12 شخصًا مصرعهم وأصيب آخرون إثر زلزال أسقط منازلهم فوق رؤوسهم عقب هزة أرضية قوية ضربت شرق أفغانستان، في منتصف شهر يناير الماضي.

الضحايا قُتلوا إثر سقوط أسقف منازلهم عليهم

من جانبه أكد حاكم منطقة قادس في ولاية بادجيس محمد صالح برديل بحسب" فرانس برس" إن الضحايا قُتلوا إثر سقوط أسقف منازلهم عليهم، حيث بلغت قوة الزلزال 5.3 درجات، وفقا لمركز المسح الجيولوجي الأمريكي الذي أعلن في البداية أن قوة الهزّة بلغت 5.6 درجات، وقال برديل إن ”عددًا من الأشخاص جُرحوا في زلزال اليوم“، مضيفًا أن ”هناك نساء وأطفالًا في عداد الضحايا.

سلسلة هندوكوش الجبلية

غالبًا ما تضرب الزلازل شمال أفغانستان خاصة محيط سلسلة هندوكوش الجبلية حيث تتصادم الصفائح التكتونية الأوراسية والهندية، وتلحق الهزات الأرضية أضرارًا بالمباني والمنازل المبنية بشكل سيئ في أفغانستان الفقيرة. من جانبه أعلن مركز أوروبا والبحر المتوسط لرصد الزلازل، رصد هزة أرضية بقوة 5.5 درجة بمقياس ريختر، ضربت أفغانستان وطاجيكستان، حيث تم تسجيل الهزة في جبال هندوكوش شمال شرقي أفغانستان وجنوب طاجيكستان.

مركز الهزة الأرضية

وكان زلزال بقوة 5.2 درجة ضرب مطلع العام الجاري، أفغانستان، بحسب الهيئة الأمريكية، التي أشارت إلى أن ”مركز الزلزال كان على بعد 32.7 كيلومتر شرق مدينة إشكاشم، وقالت أن مركز الهزة الأرضية وقع على عمق 234 كيلومترا تحت سطح الأرض“، بحسب موقع ”روسيا اليوم“. وتعرضت المنطقة الشمالية من أفغانستان في أكتوبر الماضي، لزلزال بقوة 5 درجات، وأوضح المركز الوطني لعلوم الزلازل في أفغانستان آنذاك، أن الزلزال هز مدينة ”فيض آباد“، وكانت المدينة ذاتها تعرضت لهزة أرضية بقوة 4 درجات في سبتمبر الماضي.