/677420/البرلمان-العربي--يطالب-بوجود-منظومة-متكاملة-لتوفير-الدعم-والرعاية-لضحايا-الإرهاب

دعا النائب السفير عبدالله العيفان، عضو البرلمان العربي، إلى ضرورة وجود منظومة متكاملة لتوفير كل أشكال الرعاية والدعم اللازمين لضحايا الإرهاب، فضلا عن وجود رعاية اقتصادية واجتماعية وصحية وتعليمية ونفسية.

دوت الخليج

البرلمان العربي يطالب بدعم ضحايا الارهاب

جاء هذا خلال مشاركته كممثل عن البرلمان العربي في الاجتماع المشترك بين الاتحاد البرلماني الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لإطلاق الأحكام التشريعية النموذجية المتعلقة بضحايا الإرهاب، الذي عقد عبر تقنية الفيديوكونفرانس.

مكافحة الإرهاب

وأوضح النائب عبد الله العيفان، عضو البرلمان العربي، أن الدول العربية تعتبر من أكثر دول العالم التي تأثرت بالإرهاب والعمليات الإرهابية، إضافة إلى حرصها على توفير الدعم والرعاية اللازمة لضحايا الإرهاب، بالنظر إلى الثمن الباهظ الذي دفعته هذه الدول من دماء أبنائها في محاربة هذه الظاهرة البغيضة التي لا تنتمي إلى دين أو جنس أو عرق. وطالب النائب السفير عبدالله العيفان، عضو البرلمان العربي، بضرورة زيادة الوعي العالمي بأهمية قضية مكافحة الارهاب لمساعدة ومؤازرة ضحايا الإرهاب وذويهم؛ لكي تصبح هذه القضية مبدئاً راسخاً، ليست فقط في قواعد القانون الدولي، وإنما أيضاً في الممارسات الوطنية والإقليمية والدولية، مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية سن تشريعات تكفل رعاية ودعم ضحايا العمليات الإرهابية.

تجدر الإشارة إلى أن البرلمان العربي، أختار النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب المصرى، والنائب الأول لرئيس البرلمان العربي، لرئاسة لجنة مكافحة الإرهاب والخطاب المعتدل بالبرلمان العربي. يذكر أن لجنة مكافحة الإرهاب والخطاب المعتدل فى البرلمان العربى ، تضم 12 نائبا من مختلف الدول العربية .