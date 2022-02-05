حسام المندوه: التعليم قضية وطن.. ويوجه رسالة للمدرسين:«انت تعمل في الأرض وتؤجر من السماء»

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خلال مشاركته فى حفل ختام مسابقة أوائل الطلبة ببولاق الدكرور..

أكد الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن التعليم قضية الوطن بالكامل، مشددا على ضرورة تضافر كافة الجهود حتى نستطيع الارتقاء بالعملية التعليمية والوصول بها إلى أفضل مستويات.

دوت الخليج

مسابقة أوائل الطلبة ببولاق الدكرور

جاء ذلك في كلمته خلال حفل ختام مسابقة أوائل الطلبة ببولاق الدكرور، والتي تمت برعاية حزب مستقبل وطن، وفقا لبروتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم، بحضور قيادات التعليم بمحافظة الجيزة، فضلا عن القيادات الشعبية والتنفيذية، حيث تم إقامة الحفل بمدارس حسام الدين الحديثة، بمشاركة نواب بولاق الدكرور عمر زايد، محمود هشام توشكى، ومحمد الحسيني.

وقال النائب: أبطالنا طلاب المدارس هم الذين سيشكلون المستقبل، متابعا: "لو عملنا مسح في كل المدارس هنلاقي 100 أحمد زويل و100 مجدي يعقوب و100 محمد صلاح"، متابعا: ولادنا ومعلمينا قادرين على تحقيق أهداف مصر وتطلعاتها نحو المستقبل.

وأشاد الدكتور حسام المندوه الحسيني، بالجهود التي يقوم بها المعلمين على الرغم من ضعف الإمكانيات وتراجع المرتبات، موجها رسالة للمعلمين قال فيها: "انت تعمل في الأرض وتؤجر من السماء".

وتابع في رسالته للمعلمين: "يا معلمي مصر مهما كوفئتم فلن نفيكم حقكم، انتم تعملون مهنة تعادل رسالة الأنبياء.

وأشار حسام المندوه الحسيني، إلى أهمية الدور الذي تقوم بها الإدارات التعليمية، قائلا: لن يستقيم العمل داخل المدارس بدون الإدارات التعليمية التي تقوم بدورها على أكمل وجه.

ووجه النائب تحية لطلاب بولاق الدكرور الأوائل الذين تم تكريمهم، مؤكدا أن هناك نماذج يحتذى بها، قائلا: نسعى لأن تكون بولاق الدكرور الأولى على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أنه أثناء متابعته للمدارس، وجد طالب في الصف الثاني أو الثالث الابتدائي بمثابة "مخترع" ولديه القدرة على محاورة وزير التربية والتعليم، وكأنه مهندس كبير، بالإضافة إلى أنه بطل من أبطال الشطرنج رغم صغر سنه.

ووجه عضو مجلس النواب، التحية لكل أب ولكل أم من أولياء أمور طلاب المدارس على الجهد الذي يقومون بها من أجل مستقبل مصر.

وحرص النائب على توجيه التحية لوالده، الدكتور المندوه الحسيني، قائلا: "تحية للرجل الذي رباني الدكتور المنوه الحسيني، تحية للرجل الذي جعلني في هذه المكانة".

وأشاد حسام المندوه الحسيني، بالدور الذي قام به حزب مستقبل وطن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وكذلك زعيم الأغلبية، المهندس أشرف رشاد، على دورهم في تنظيم هذه المسابقة، والتي تثري المنافسة بين طلاب المدارس.

كما وجه التحية للواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وقيادات التعليم بالمحافظة، وكذلك أمانة حزب مستقبل وطن في الجيزة وبولاق الدكرور.