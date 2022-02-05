التخطيط: 5,4 مليار جنيه قيمة الاستثمارات الموجهة لتنفيذ 317 مشروعًا بمحافظة المنوفية

/677425/التخطيط-54-مليار-جنيه-قيمة-الاستثمارات-الموجهة-لتنفيذ-317-مشروعا-بمحافظة-المنوفية

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة المنوفية لعام 21- 202 ، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثالث على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (21/2022)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030.

دوت الخليج

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن إطلاق "خطة المواطن" يعكس حرص الدولة الشديد على إشراك المواطنين في الجهود المبذولة لتطوير منظومتي التخطيط والمتابعة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وبما يساهم في معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتحقيقاً للهدف الـ 17 من أهداف التنمية المستدامة العالمية "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف"، مشددةً على أن المواطن هو المحور الحقيقي للتنمية، ومن ثم ضرورة تمكينه وتزويده بالبيانات عن البرامج والمشروعات التنموية التي تقوم الدولة بتنفيذها.

تحسين جودة حياة المواطنين

وأوضحت السعيد أن كافة الخطط التنموية التي تتبناها الدولة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وأن ذلك لن يتحقق بدون المشاركة المجتمعية الفاعلة، اتساقاً مع "رؤية مصر 2030"، لافتةً إلى أن وزارة التخطيط اتخذت خلال الفترة الماضية العديد من الخطوات الهادفة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة والتأكيد على أهمية مشاركة المواطنين في التخطيط والمتابعة، منها إصدار تقرير "متابعة المواطن في المحافظات 18/2019 – 19/2020 "، وإطلاق تطبيق المحمول "شارك 2030". وأوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 317 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة المنوفية بخطة عام 21/2022 تبلغ 5,4 مليار جنيه.

التوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة

وحول التوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة المنوفية بخطة عام 21/2022 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 2,6 مليار جنيه لقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بنسبة 48%، يليه قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بقيمة 1,1 مليار جنيه بنسبة 20,4%، ويخص قطاع التنمية المحلية 678 مليون جنيه بنسبة 12,6%، ثم قطاع النقل باستثمارات تبلغ 506 مليون جنيه بنسبة 9,4%، وقطاع التعليم قبل الجامعي 354,3 مليون جنيه بنسبة 6,6%، ويخص القطاعات الأخرى بالمحافظة استثمارات بقيمة 162 مليون جنيه بنسبة 5,7%.

تطوير العشوائيات بمحافظة المنوفية

وأشار التقرير أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع الاسكان وتطوير العشوائيات بمحافظة المنوفية في خطة 21/2022 تتمثل في توجيه نحو 1,8 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ويبلغ عدد المشروعات التنموية في هذا القطاع 146 مشروعًا، وفي قطاع التنمية المحلية تبلغ عدد المشروعات التنموية 81 مشروعًا منها مشروع استكمال منظومة المخلفات الصلبة، رصف طرق محلية بمراكز المحافظة، إلى جانب إنشاء مصنع لتدوير مخلفات البناء بمدينة السادات، وفي مجال التعليم قبل الجامعي يستهدف تنفيذ 13 مشروعا تنمويا تتضمن إنشاء وتجهيز فصول تعليم أساسي، وإحلال وتجديد مدارس تعليم أساسي، بالإضافة إلى تأهيل مدارس.