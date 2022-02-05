مصر تحتل المركز الأول إفريقيا والسادس عالميا فى الاستزراع السمكى (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عددا جديدا من إصداره الرابع "أرقامX الزراعة"، استعرض خلاله أهم الأرقام والمؤشرات بإنتاج الأسماك والثروة السمكية فى مصر، من خلال إنفوجرافا يوضح هذه الأرقام.





وأشار الإنفوجراف، إلى أن إنتاج مصر من الأسماك سنويا، يبلغ حوالى 2 مليون طن، من بينها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكى و400 ألف طن من المصايد الطبيعية، وتحتل مصر المركز الأول إفريقيا فى الاستزراع السمكى والسادس عالميا فى هذا المجال. وأوضح العدد الجديد، أن مصر حاليا تحتل المركز الثالث على مستوى العالم فى إنتاج أسماك البلطى.

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