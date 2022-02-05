قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم عددا من الفعاليات لطلبة الجامعات فى يناير

جدة - نرمين السيد - نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى، عددا من الفعاليات المميزة خلال شهر يناير 2022 من خلال تنفيذ عدد من الزيارات لمجموعة من طلبة الجامعات والأجهزة التنفيذية للوزارات والمحافظات إلى عدد من الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية القومية، إيماناً من القوات المسلحة بضرورة زيادة الوعى لدى كافة فئات المجتمع المصرى.





وأوضح المتحدث العسكرى، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": تم تنفيذ زيارة لممثلى جامعة عين شمس لمركز البحث والإنقاذ للقوات المسلحة وزيارة أخرى من جامعة دمنهور لأنفاق 3 يوليو، فضلاً عن تنظيم زيارة لمديرية الأوقاف بدمياط للعاصمة الإدارية الجديدة، وزيارة لفرع المجلس القومى للمرأة بدمياط لمدينة العلمين الجديدة، وتنفيذ زيارة للإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة لقيادة قوات المظلات ومنتجع الجلالة بالعين السخنة. وفى سياق متصل، نظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى زيارة من جامعة عين شمس إلى مستشفى القوات المسلحة للعظام بالحلمية بحضور قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى لزيارة مصابى العمليات الحربية وذلك تقديراً لما قدمه مصابى العمليات الحربية من تضحيات فى سبيل وطنهم الغالى ورفع الروح المعنوية لهم. وإيماناً من القوات المسلحة بأهمية تشجيع الطلاب على القراءة والإطلاع داخل المجتمع الجامعى قامت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بتنظيم (12) زيارة لطلبة الجامعات للمشاركة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب بواسطة مديرى التربية العسكرية. وفى إطار تطوير منظومة التربية العسكرية لطلبة المدارس والجامعات والنهوض بالانضباط الذاتى لديهم تم تطوير المحتوى الدراسى وطرق التدريس بما يتناسب مع المستوى العلمى والمعرفى للطلبة من خلال تدريس موضوعات عن التحديات والتهديدات المؤثرة على الأمن القومى المصرى والشائعات والحروب الغير نمطية ودور القوات المسلحة فى التنمية الشاملة بالإضافة إلى عرض أفلام وفيديوهات توثق المشروعات التنموية القومية العملاقة والافتتاحات الرئاسية المستمرة. كما حرصت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى على إنشاء وإطلاق موقع إلكترونى رسمى لها على الإنترنت بعنوان (من هنا)، وذلك لتوفير المعلومات اللازمة للمواطنين وللفئات العمرية المستهدفة ولعرض كافة الخدمات المقدمة والأنشطة المختلفة التى تقوم بها قوات الدفاع الشعبى والعسكرى. تأتى تلك الفعاليات فى إطار جهود القوات المسلحة لترسيخ مبدأ المواطنة وغرس الحس الوطنى وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الجيل الجديد ليكون قادر على مجابهة التحديات الثقافية والفكرية.

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