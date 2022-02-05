/677433/الخطيب-يزور-عمار-حمدي-ويطمئن-على-حالته-و-سلبية-المسحة-الطبية-الثانية-لـموسيماني

أكد أحمد ابوعبلة طبيب الاهلي، عن سلبية المسحة الطبية الأولى والثانية التي أجراها بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فيما حرص محمود الخطيب رئبس النادي الاهلي في زبارة عمار حمدي غرفته بمقر إقامة بعثة الفريق في أبوظبي، وذلك بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

قائمة الأهلي في مونديال الأندية

وجاءت قائمة الأهلي المشاركة في كأس العالم للأندية كالتالي : علي لطفي ومصطفي شوبير وحمزة علاء ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد مغربي وعلي معلول ومحمود وحيد وكريم فؤاد واليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد شريف وأحمد عبد القادر ولويس ميكيسوني وحسين الشحات وافشة وزياد طارق ووليد سليمان وأيمن اشرف وطاهر محمد طاهر.

ويستعد الاهلي لمواجهة فريق اف سي مونتيري بطل المكسيك في بداية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية والمحدد له اليوم السبت في إطار منافسات الدور التمهيدي للبطولة.

خروج عمار حمدي من القائمة

أثبتت الأشعة التي أجراها عمار حمدي لاعب خط وسط النادي الأهلي، تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، وذلك بعد فحصه بأحد المستشفيات في أبو ظبي بالإمارات.

وخضع عمار حمدي لأشعة رنين في أحد المستشفيات القريبة بصحبة أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، بعد خروجه من المران اليوم لإصابته في الركبة أثناء مشاركته في التقسيمة الجماعية.

حكم مباراة الأهلي ومونتيري

واسندت اللجنة المنظمة للفيفا للطاقم المكون من: "الاسترالي كريس بيث كحكم ساحة، ومواطنيه أنطون شتشتينين، وآشلي بيكهام مساعد أول وثان، فيما جاء الفرنسي كليمنت توربين حكما رابعا".

وتنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي، اليوم السبت في الساعة السادسة والنصف مساء، على استاد آل نهيان.

وأكد بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق مونتيري بشأن مواجهة الأهلي قال: "نحترم أجيري وخبراته، لكننا نلعب باسم الأهلي وتاريخه، وهذا ما يعلمه أجيري نفسه بشأن الأهلي واللاعب المصري بشكل عام".

وأضاف: "نحن في الأهلي لا نرد على التصريحات إلا فيما يخص لاعبينا، وهناك حالة تركيز بين اللاعبين ونسعى للحفاظ عليها، وهذا ما يشغلنا حاليا كجهاز فني".