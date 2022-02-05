الأرصاد: طقس الأحد مائل للبرودة نهاراً يصل لحد الصقيع بوسط سيناء

/677434/الأرصاد-طقس-الأحد-مائل-للبرودة-نهارا-يصل-لحد-الصقيع-بوسط-سيناء

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، منذ قليل عن حالة الطقس المتوقعة غدا الأحد، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارا وليلا على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع بوسط سيناء.

دوت الخليج

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى وعلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، ويسود طقس غائم جزئى على كافة الأنحاء مع وجود نشاط الرياح على والسواحل الشمالية الشرقية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر.

مائل للبرودة على القاهرة الكبرى

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن يسود مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارًا شديد البرودة ليلا، كما توقعت أن يسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية ومائلا للبرودة على السواحل الشرقية، نهارا، شديد البرودة ليلا، وتضم السواحل الشمالية "مطروح والإسكندرية ودمياط والعريش ورفح.

طقس معتدل على جنوب سيناء

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل على جنوب سيناء نهارا يصل لحد الصقيع ليلًا، كما توقعت أيضا أن يسود طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلا، ومحافظات الصعيد تضم "الفيوم وبني سويف والمنيا وقنا وسوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان". وكانت قد شهدت مدينة مرسى مطروح، امس الجمعة، نشاطا مثيرا للرياح الشديدة، مع طقس مشمس وسماء صافية ضمن تقلبات الطقس، وتسببت الرياح الشديدة في ارتفاع نسبة الأمواج ببحر

تكون للثلوج بمرتفعات سيناء

واكدت هيئة الأرصاد الجوية، انه يسود طقس باردا نهارا وليلا على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع بوسط سيناء ويكون هناك تكون للثلوج بمرتفعات سيناء، كما أشارت الهيئة الى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى على هذه المدن " المنوفية، الغربية، الشرقية " على فترات متقطعة بنسبة حدوث 50%.

كما أشارت إلى سقوط أمطار متوسطة تغزر أحيانا تكون رعدية مصحوبة بحبات البرد على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى وعلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء "،مطروح، الاسكندرية، كفر الشيخ،البحيرة،الدقهلية،دمياط، بورسعيد، رفح،العريش،سانت كاترين " مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على شمال الصعيد.