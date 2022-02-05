/677436/أحمد-داوود-لمنتقدي-مسلسل-سوتس-شوفوا-وبعدين-احكموا

انتشرت الصورة الدعائية لمسلسل سوتس Suits الذي يشارك الفنان أحمد داوود في بطولته، والمقرر عرضه في رمضان 2022، وهو مسلسل مقتبسًا من مسلسل أمريكي يحمل نفس التسم، والصورة الدعائية تعتبر ذاتها الأمريكية ولكن بالأبطال العرب.

دوت الخليج يرصد تعليق أحمد داوود على تشابه النسخة العربية من سوتس للنسخة الإيطالية

تعليق أحمد داوود على منتقضي مسلسل سوتس

واستضاف برنامج ET بالعربي الفنان أحمد داوود، وسأله عن رأيه في الإنتقادات الموجهة للمسلسل، فقال:"بمجرد نزول أول صورة بدأت الآراء، واللي مع واللي ضد"، وعلق:"طب استنوا بس شوية، اتفرجوا وبعدين احكموا".

وأعلن داوود عن استعداد كل أبطال العمل لما يحدث الآن من إختلاف الآراء بين مؤيد ومعارض، ولكن ليس بهذه السرعة.

وأعرب أحمد داوود عن تفائله بهذا العمل ويتوقع نجاحًا كبيرًا له، وقال: "متفائل به جدًا"، ورجح أن الجمهور كان قد عرف طبيعة علاقته بالفنان آسر ياسين في أحداث المسلسل من الصورة الدعائية، وقال:"بيتهيألي الناس عرفوا على طول، خصوصًا اللي شافوا المسلسل الأصلي".

إعلان الفنان أحمد داوود عن مشاركته في مسلسل suits

وكان الفنان أحمد داود قد نشر من خلال خاصية القصص المصورة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، معلقًا:"بسم الله.. توكلنا على الله Ramadan 2022 ان شاء الله"، إلعانًا عن بدء تصويره لمسلسل suits بالنسخة العربية.

مسلسل suits بالعربي في رمضان 2022

يشارك باقة من ألمع النجوم في الساحة الفنية حاليًا، في مسلسل سوتس، وهو النسخة المصرية من مسلسل Suits الأمريكي، والحاصل على تقييم 8.4 على موقع IMDb ، وسيُعرض على مدار 30 حلقة في رمضان 2022، وهذا العمل يشارك فيه "FORMATS NBCUNIVERSAL”، واحدة من أقسام "يونيفرسال ستوديو جروب Group Studio Universal” مع شركة الإنتاج العالمي "تي فيجن TVision” و"OSN “، شبكة المحتوى الترفيهي الرائدة على مستوى المنطقة و"المتحدة للخدمات اإلعالمية UMS”، الشركة الأكبر في العالم المصري، بهدف إنتاج النسخة العربية من المسلسل التلفزيوني الدرامي الشهير "Suits".

أبطال مسلسل سوتس العربي

يُظهر البوستر الخاص بمسلسل سوتس، عن مشاركة كل من آسر ياسين، أحمد داوود، صبا مبارك، محمد شاهين ريم مصطفى وتارا عماد فى بطولته، والذي جعل الجمهور يتشوق لرؤية هذه التوليفة، خاصة أن هناك عدد من الجمهور شاهد النسخة الأصلية للمسلسل، وهو من إخراج مريم أحمدي وإنتاج طارق الجنايني، وتأليف محمد حفظي وياسر عبد المجيد.