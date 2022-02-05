عاجل- بشرى سارة من الأرصاد حول طقس الأحد (بيان)

جدة - نرمين السيد - وبداية من الغد، من المتوقع أن يسود تحسن كامل فى الأحوال الجوية، وتكون الأجواء معتدلة على شمال البلاد وترتفع درجات الحرارة تدريجيا على جميع الأنحاء.

يأتى ذلك بعد أن شهدت العديد من المحافظات خلال اليومين الماضيين تساقط للأمطار متفاوتة الشدة وصلت لحد تساقط حبات البرد على إثر حالة جوية متكونة على سطح البحر المتوسط.