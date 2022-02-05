محافظة الجيزة تواصل حملات إزالة التعديات (صور)

جدة - نرمين السيد - وكلف أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن برصد أى مخالفات أو تعديات، مؤكدا أن المحافظة بجميع أجهزتها المعنية تتصدى بكل حزم لمحاولات التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وإيقاف البناء المخالف وفرض هيبة القانون.

وفى ذلك الإطار أزال مركز ومدينة البدرشين 4 حالات بناء مخالف شملت إزالة هنجر بدون ترخيص على مساحة 200م بقرية أبوصير، بالإضافة إلى إزالة بناء بدون ترخيص عبارة عن أسوار وعدد 3 حجرات بشارع آثار سقارة، وإزالة حالتى تعد بالبناء بمنطقة الريغة بقرية أبوصير، عبارة عن أسوار وأساسات بالبلوك الأبيض على مساحة حوالى700م.

كما أزال مركز أوسيم، حالة بناء غرف وتقسيم محال داخل جراج سيارات بالمخالفة للقانون إلى جانب إزالة مركز ومدينة أبوالنمرس، سقف الدور الأول بعقار مخالف بعرب التل بمنطقة طمو بالمنوات.

وفى مركز ومدينة الصف تم إزالة 7 حالات بناء مخالف شملت إزالة مخالفة مبانى فى المهد على أرض أملاك الدولة بناحية عرب الحصار بحرى بجوار محطة الصرف الصحى، بالإضافة إلى إزالة عدد ثلاث حالات مبانى مخالفة بنطاق الوحدة المحلية بالودى وتحديدا بقرية عرب القميعى.

كما تم إزالة حالتى مبانى فى المهد لتعديات على مساحة 2200م على أراضى أملاك الدولة بناحية نجوع العرب بغمازة الصغرى، بالإضافة إلى ضبط أعمال بناء مخالف بناحية عرب الحصار القبلية بالأقواز، وتم إيقاف الأعمال ومصادرة المعدات المستخدمة بالبناء.