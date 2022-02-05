رئيس الوزراء يستعرض شرحا لمشروعات العلمين الجديدة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وفى مستهل الزيارة، استمع رئيس الوزراء إلى عرض شامل حول موقف تنفيذ المشروعات بمدينة العلمين الجديدة.

وأكد مدبولى اهتمام القيادة السياسية بمتابعة حركة التشييد والتنمية التى تشهدها هذه المدينة، من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من الموقع المميز الذى تتمتع به، وعناصر الجذب التى تؤهلها لتكون مقصداً سياحياً مهماً، ونقطة استقطاب بارزة للاستثمارات العالمية.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية إسراع وتيرة تنفيذ كافة المشروعات بالمدينة وفق البرامج الزمنية المقررة، حيث وجه بتشغيل السينمات، والأماكن الترفيهية فى المدينة مع حلول فصل الصيف القادم، مشدداً أيضاً على ضرورة تشغيل الشبكة المخصصة لتصريف الأمطار فى المدينة، قائلاً: لن نسمح بوجود تراكمات لمياه الأمطار فى شوارع "العلمين الجديدة".

وخلال العرض، أشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أن المدينة تشهد تنفيذ استثمارات فى 3 قطاعات رئيسية، هى: قطاع المرافق، ويضم محطة تحلية مياه البحر بطاقة 150 ألف م3/يوم، ومحطة معالجة ثلاثية بطاقة 90 ألف م3، ومحطة محولات كهرباء بطاقة 525 م.ف.أ، وخزان تكديس مياه محلاة بسعة 60 ألف م3/يوم، ومحطات رفع صرف صحى، وأعمال مرافق المنطقة الشاطئية الشرقية باجمالى 3500 فدان، وكذا أعمال مرافق 15600 فدان ومنطقة الإسكان بالمنطقة الجنوبية.

ثم قطاع الإسكان، ويضم عمارات الداون تاون بعدد 40 عمارة، والأبراج الشاطئية بعدد 18 برجاً، وأبراج مارينا العلمين بعدد 7 أبراج، وكمبوند 700 فدان، والحى اللاتينى، وأبراج الداون تاون، وسكن مصر بعدد 128 عمارة، والإسكان المتميز بعدد 80 عمارة.

وأخيراً قطاع الخدمات، ويضم المنطقة الترفيهية، وجامعة العلمين الدولية، والأكاديمية البحرية، ومدينة الفنون، والأعمال البحرية، ومدرسة تعليم أساسى، والممشى السياحى.

وأضاف الوزير، أن الاستثمارات التى تم انفاقها بالفعل فى المشروعات المُنفذة بمدينة العلمين الجديدة، بلغت حتى الآن 61.9 مليار جنيه، بواقع 16.1 مليار جنيه فى قطاع المرافق، و47 مليار جنيه فى قطاع الإسكان، و21 مليار جنيه فى قطاع الخدمات، مؤكداً أن تلك المشروعات وفرت 100 ألف فرصة عمل بالمدينة، لافتاً إلى أن قيمة خطة مدينة العلمين الجديدة للعام المالى 2021/2022 تبلغ 17.14 مليار جنيه.

من جانبه أوضح المهندس وائل سمير، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، أنه فيما يتعلق بموقف تنفيذ مشروعات قطاع المرافق بالمدينة، فإنه يتم تنفيذ شبكات المرافق المختلفة بإجمالى مساحة 23500 فدان، حيث تعدت نسب الإنجاز بتلك الشبكات 90% لبعض المناطق، وفيما يتعلق بقطاع الكهرباء، أكد الانتهاء من تنفيذ محطة كهرباء العلمين 1 بقدرة 525 م.ف.أ، إلى جانب تدعيم محطة كهرباء العلمين القائمة ومحطة الحمراء حيث تم توفير قدرة بإجمالى 150 م.ف.

كما يتم تنفيذ محطة كهرباء العلمين 2 من خلال شركة سيمنز بقدرة 175 م.ف.أ للمرحلة الأولى، وتم توصيل وإطلاق التيار على عدد 6 موزعات لخدمة المشروعات العاجلة والتى تم تشغيلها، كما أنه يتم تنفيذ عدد 36 كابلا لتغذية أبراج المنطقة الشاطئية وبلغت نسبة التنفيذ 85%.

وفيما يتعلق بقطاع الصرف الصحى، أشار رئيس الجهاز إلى أنه يتم استكمال تنفيذ محطة معالجة ثلاثية بطاقة 90 ألف م3/يوم كمرحلة أولى ونسبة الإنجاز 95%، وجار تجهيز التشغيل التجريبى للمحطة، كما يتم الانتهاء من عدد 10 محطات رفع صرف صحى للمرحلة الأولى من المدينة، حيث تم عمل تجارب التشغيل لعدد 4 محطات وكذلك التشغيل المؤقت لمحطة واحدة.

وفيما يتعلق بقطاع المياه، أوضح أنه تم تنفيذ وتشغيل محطة تحلية مياه البحر بطاقة 150 ألف م3/يوم، كما يتم استكمال الانتهاء من خزان تكديس المياه المحلاه بطاقة 60 ألف م3/يوم، وبلغت نسبة التنفيذ 76% وتم تشغيل المرحلة الأولى بطاقة 20 ألف م3/يوم، وتم تنفيذ خطوط نقل المياه الرئيسية والفرعية اللازمة لتغذية العديد من المشروعات وبالأقطار المختلفة من 400 مم إلى 1500 مم، كما تم توصيل المياه المحلاه إلى جميع مشروعات المرحلة الأولى بالمدينة.

كما عرض رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة موقف تنفيذ مشروعات قطاع الطرق والكبارى بمدينة العلمين الجديدة، لافتأً إلى أنه تم الإنتهاء من تنفيذ 11 كوبرى أعلى البحيرات والبواغيز بالمنطقة الشاطئية الشرقية، كما تم الانتهاء من تنفيذ الطريق الساحلى الجديد حول مدينة العلمين بطول 48 كم، ويشمل عدد 4 كبارى أعلى السكة الحديد، وطريق وادى النطرون، والتقاء الطريق مع الطريق القائم.

كما تم أيضاً الانتهاء من تنفيذ أعمال طرق المرحلة الأولى بالمنطقة الشاطئية بمساحة 3500 فدان، ويتم استكمال الطرق الرئيسية المؤدية إلى جميع المشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة وتجاوزت نسبة التنفيذ لبعض الطرق 90%، مضيفا أنه فيما يخص الغاز الطبيعى، فقد تم ضخ الغاز بمحطة الضغط العالى، وجار الربط بشبكات الضغط المنخفض والتى وصلت نسبة التنفيذ بها إلى 70 %.

وأضاف رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، أن مدينة العلمين الجديدة تشهد تنفيذ جامعة العلمين الدولية، المقامة على مساحة 145 فدانا، بإجمالى عدد 18 مبنى، ومقسمة إلى عدد 3 قطاعات رئيسية منها القطاعان الأول والثانى بإجمالى عدد 12 مبنى، حيث تم الانتهاء من عدد 8 مبان كاملة، وجار الانتهاء من تشطيبات الأربعة الأخرى، وتم تشغيل عدد 8 كليات، هى: الهندسة، والحاسبات، والصيدلة، والقانون الدولى، والفنون، والتصميم، والصحة العامة، وطب الأسنان، وإدارة الأعمال، ويضم القطاع الثالث "القطاع الطبى" بعدد 6 مبان.

كما أشار إلى أنه يتم تنفيذ المنطقة الترفيهية بمدينة العلمين الجديدة، وتضم عدد 40 مبنى عبارة عن محلات ومولات تجارية ومقامة على مساحة 66.8 فدان ومزودة بمجموعة كبيرة ومتنوعة من الخدمات مثل مواقف انتظار السيارات وتم الانتهاء من جميع المبانى وأصبحت جاهزة للتسليم والتشغيل.