التقى سامح شكري وزير الخارجية يلتقي د.محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني على هامش اجتماعات قمة الاتحاد الإفريقي لبحث مستجدات الشأن الفلسطيني وتأكيد موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية وأهمية تهيئة المناخ الملائم لإحياء مسار المفاوضات سعيًا لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر على هامش اجتماعات قمة الاتحاد الإفريقي .. وزير الخارجية يلتقى رئيس الوزراء... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.