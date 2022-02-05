في اليوم الثالث لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للعاصمة الصينية، بكين، استقبل الرئيس الصيني شي جين بينج، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وبحث الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع نظيره الصيني، وكبار القادة والمسئولين في بكين، تعزيز العلاقات الصداقة وتطوير التعاون الاستراتيجي الشامل بين البلدين في مختلف المجالات والقضايا الدولية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك، تلاه سبل دفع العلاقات الثنائية في كافة المجالات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لقاء الرئيس السيسي بنظيره الصينى لتطوير التعاون الاستراتيجي (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.