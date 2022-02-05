الدكتور ولاء جاد الكريم: حياة كريمة اولت اهتمام كبير فى مرحلتها الأولى لتطوير قرى صعيد مصر«فيديو»

/677445/الدكتور-ولاء-جاد-الكريم-حياة-كريمة-اولت-اهتمام-كبير-فى-مرحلتها-الأولى-لتطوير-قرى-صعيد-مصرفيديو

قال الدكتور ولاء جاد الكريم، رئيس الوحدة المركزية لحياة كريمة، ان مبادرة حياة كريمة هى مبادرة لتحقيق العدالة الاجتماعية والعدالة التنموية وسد الفجوة التنموبة فى بعض المناطق خلال العقود الماضية، مؤكدا على اعطاء المبادرة الأولوية للمناطق الاكثر احتياجا، ومنها قرى صعيد مصر التى تعانى من الحرمان والفقر وبيها احتياج تنموى كبير.

دوت الخليج

مبادرة حياة كريمة

وصرح الدكتور ولاء جاد الكريم، عبر لقائه فى برنامح هذا الصباح المذاع على قناة اكسترا نيوز، ان مبادرة حياة كريمة أولت اهتمام كبير بقرى صعيد مصر، موضحا ان مبادرة حياة كريمة خلال المرحلة التمهيدية عام 2019-2020 استهدفت 375 قرية و90% منهم فى صعيد مصر.

كما أكد الدكتور ولاء جاد اكريم، ان المبادرة تعمل حاليا من خلال برنامجها الشامل لتطوير الريف المصرى الذى كلف بيه الرئيس عبد الفتاح السيسى على 52 مركز فى المرحلة الاولى و66% منهم فى صعيد مصر. واشار الدكتور ولاء جاد الكريم الى محافظة اسوان لانها من اكثر المحافظات تضررا بسبب التقلبات الجوية، مؤكدا على اهتمام الدولة المصرية بأسوان والمناطق المتضررة واتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة هذه الظاهرة ومواجهة الاثار السلبية الناتجة عنها: واولها التوجيهات بدخول محافظة اسوان والمناطق المتضررة الى مبادرة حياة كريمة بشكل عاجل، مضيفا ان المبادرة تعمل حاليا على جميع مراكز محافظة اسوان بناءا على التوجيهات الحكومية والتكليفات الرئاسية.

كما أكد الدكتور ولاء جاد الكريم على وجود تنسيق عالى المستوى بين وزارة التنمية المحلية ومحافظة اسوان ومنظمات المجتمع المدنى، مشيدا بالدور الذى لعبته منظمات المجتمع المدنى بشأن الاسر المتضررة فى غرب اسوان والتى تعرضت للضرركبير نتيجة للسيول و الأمطار وكانت بحاجة عاجلة لاعادة بناء منازلهم.