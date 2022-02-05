«التموين» تكشف تفاصيل موسم تخفيض أسعار الملابس بالأوكازيون الشتوى 2022  

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كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن انطلاق العمل بالأوكازيون الشتوي 2022 اعتبارا من بعد غدا الاثنين، ولمدة شهر، وسيكون لكل محل أسبوعين.

دوت الخليج

وقالت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه على من يريد المشاركة فى الأوكازيون عليه التوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها محالهم التجارية للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلي الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية، وقد تصل نسبة متوسط التخفيضات لبعض المنتجات إلى ما يقرب من 50 %، وأن ذلك سيكون وفقا كما أن الأوكازيون لا يشمل محال بيع الملابس فقط بل ‏يشمل أيضا محال الأدوات المنزلية ومحال بيع الجلود "الأحذية والشنط" ‏وغيرها من الأنشطة التجارية أيضا.

ووجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتيسير كافة الإجراءات لمشاركة المحلات التجارية فى الأوكازيون الشتوى 2022 من أجل توفير منتجات للمواطنين بأسعار مخفضة مع تشكيل مجموعات عمل وغرفة عمليات مركزية، للتأكد من طرح منتجات جيدة، ومطابقة للمواصفات القياسية خلال فترة الأوكازيون، وأن يتم التواصل مباشرة مع المواطنين من خلال الجولات الميدانية، والتعرف على مدى حقيقة العروض التى تقدمها التجار، وأن تكون العروض حقيقية وليست وهمية.

بدء موسم التصفية الموسمية الأولى الأوكازيون

وكان وزير التموين والتجارة ‏الداخلية ، الدكتور علي المصيلحى، قرر بدء موسم التصفية الموسمية الأولى الأوكازيون الشتوي لعام ‏‏2022 اعتبارا من 7 فبراير 2022 ولمدة شهر على أن يكون ‏لكل محل أسبوعين مع ضرورة حصول المحال ‏المشاركة في التصفية مسبقا على موافقة من مديريات التموين الداخلية ‏الواقعة في دائرتها محالهم التجارية، ونص القرار علي ضرورة إعلان ‏الجهات المشاركة عن ثمن كل السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنا به ‏بيان عن الثمن الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على ‏التصفية.‏

وشدد الدكتور على المصيلحى - ‏وزير التموين والتجارة الداخلية، على مديري المديريات بتسهيل الإجراءات ‏لأصحاب المحل للمشاركة في الأوكازيون مؤكداً على ضرورة متابعة السلع ‏المعروضة من حيث الجودة والالتزام بالأسعار المعلنة والتخفيضات ‏الموجودة.