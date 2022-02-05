/677448/اسلام-عوض-الرئيس-السيسى-حقق-انجازات-كبيرة-فى-ملف-التغير-المناخى-فيديو

قال اسلام عوض، كاتب ومحلل سياسى، ان تغيير المناخ يحدث لعدة اسباب ومنها الانبعاثات التى تصدر عن المحروقات النفطية والفحم وايضا بسبب دفن النفايات بطريقة غير بيئية، مما يعرض دول بعينها لحدوث تغيير مناخى فى اطار ومحيط هذه الدول.

دوت الخليج

التغير المناخي

صرح اسلام عوض، عبر لقائه فى برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، ان الدولة المصرية تسعى الى تغيير الاستراتيجية التى ينتهجها العالم فى التعامل مع الدول الصناعية، لان هذا الأمر اصبح يمثل خطرا كبيرا على حياة البشر ويهدد بقاء دول ومحافظات بأكمالها، مما استدعى تدخل القيادة المصرية السياسية واهتمامها بملف التغيير المناخى

كما أضاف اسلام عوض ان ما تشهده الدولة المصرية حاليا من مشروعات التنمية المستدامة و بنية تحتية ومشروعات تنموية تراعى بشكل كبير هذا الملف الخاص بالتغيير المناخى، مشيدا برؤية مصر تجاه هذا الملف والتى تستمر حتى 2030، والدولة المصرية لديها استراتيجية ورؤية اخرى خاصة ابضا بالتغيير المناخى وسوف تنتهى فى 2050.

كما أكد اسلام عوض ان الدولة المصرية تهتم بهذا الملف لانه يهدد حياة البشر ويهدد بقاء دول ومدن باكمالها ، بسبب التلوث الناتج عن انبعاثات الغازات الضارة في الغلاف الجوي ويؤدى الى ازمة الاحتباس الحرارى

واشار الى ظاهرة لم تحدث فى مصر منذ سنوات وهى التغيير الذى حدث هذا الشتاء فى مصرو المناخ شديد البرودة التى لم تشهده الدولة منذ سنوات، مؤكدا ان هذا مؤشر عن اهمية وخطورة هذا الملف.

اضاف اسلام عوض ان الدولة المصرية تعمل على تغيير وسائل الطاقة وتعمل على ايجاد شبكات طاقة جديدة ومتجددة، مؤكدا على اهمية توجه الدولة نحو الصناعة الخضراء وكل ما يحافظ على البيئة. وانهى اسلام عوض حديثه باشادة عن الانجازات التى حققها الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن ملف التغيير المناخى

والجدير بالذكر ان وزارة الخارجية عقدت اجتماعات تعريفية صباح اليوم للبعثات الدبلوماسية من الدول العربية والأفريقية والأمريكية فى القاهرة فى اطار التحضيرات لاستضافة مصر للدورة رقم 27 من مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ والتى سوف تنعقد فى شهر مارس2022