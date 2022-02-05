/677440/تشكيل-تشيلسي-الرسمي-ضد--بليموث-أرجايل-فى-بطولة-كأس-الاتحاد-الإنجليزي

يدخل فريق تشيلسى مباراته اليوم السبت أمام فريق بليموث أرجايل، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية والنصف عصراً، على ملعب “ستامفورد بريدج”، في منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تشكيل تشيلسي اليوم

في حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.

خط الدفاع: سيزار أزبلكويتا- أندرياس كريستنسن- أنطونيو روديجير.

وسط الملعب: سار- كوفاسيتش- جورجينو- حكيم زياش.

الهجوم: ماسون ماونت- كالوم هودسون أودوي- روميلو لوكاكو

أحداث مباراة تشيلسي ضد توتنهام

انتهت أحداث مباراة تشيلسي وتوتنهام، بنتيجة هدفين دون رد للبلوز، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

شهد ملعب ستامفورد بريدج، معقل فريق البلوز على المباراة، والتي بحث فيها تشيلسي على الفوز ونجح في تحقيقة على توتنهام.

افتتح الدولي المغربي حكيم زياش، من تسجيل أول أهداف المباراة في الدقيقة السابعة والأربعون من عمر اللقاء، من خلال تسديدة رائعة من حكيم زياش بباطن القدم اليسرى من على حدود منطقة الجزاء جهة اليمين سكنت أعلى يمين المرمى.

وأكد البرازيلي تيجو سيلفا بالهدف الثاني في المباراة في الدقيقة الخامسة والخمسون، من عمر المباراة، من خلال ركلة حرة لصالح فريق تشيلسي بالقرب من منطقة جزاء توتنام جهة اليسار نفذها ماونت عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها تياجو سيلفا برأسية من على حدود منطقة الــ 6 ياردات سكنت أسفل يسار هوجو لوريس.

وبهذ الفوز ارتفع رصيد تشيلسي للنقطة الـ 47، في المركز الثال