/677453/لطيفة-تطرح-أحدث-أعمالها-الغنائية-بعنوان-حلم

تستعد المطربة التونسية لطيفة، لطرح أحدث أعمالها الغنائية والتي أتت بعنوان «حلم»، خلال الفترة القليلة المقبلة، إذ انتهت من تسجيل العمل منذ أيام.

دوت الخليجيرصد تفاصيل أغنية حلم للفنانة التونسية لطيفة

وتعد أغنية «حلم» من كلمات الشاعر الراحل حسين السيد وألحان الموسيقار د. طلال وتوزيع يحيى الموجي، وتولى وليد ناصيف مهمة إخراج الكليب الذي تم تصويره في القاهرة على مدار ثلاث أيام بإشراف خالد أبو منذر.

واستخدم صناع أغنية «حلم» أفضل التقنيات الحديثة لخروج الفيديو كليب بأفضل شكل.

لطيفة تشكر تركي آل الشيخ في حفل joy awards

هذا وحرصت النجمة التونسية لطيفة بالتعليق على حفل joy awards، وتقديم الشكر للمستشار تركي آل الشيخ، بعد حضورها حفل توزيع الجوائز في مدينة الرياض.

وكتبت لطيفة، عبر حسابها بوقع التدوينات "تويتر": "أنا مبهورة وفخورة بالمملكة العربية السعودية، حفظ الله الملك سلمان وولى عهده الأمين على هذه الطفرة التاريخية".

وتابعت، حديثها: "أحب أن أقدم تحية تقدير وشكر للمواطن الشريف والسعودي الذى يشع وطنيه لبلده ولكل الوطن العربى لا والعالم كله سعادة المستشار تركى ال الشيخ على ما يقدمه للمملكة".

نجوم الخليج المشاركين في حفل joy awards

وكان شارك فى الحفل عدد كبير من نجوم الخليج على رأسهم “المطرب ماجد المهندس، ملحم زين، عايض يوسف، عبدالله السبع، عبد المجيد الرهيدى، عامر الحمود، بشير غنيم، بدر الشعيبى، حسن عسيرى، ابراهيم البكرى، سامى الجابر”.

وتم بث الحفل مباشرة عبر قناة MBC1 ومنصة شاهد VIP ضمن باقة تخيل ابتداءًا من وقائع وصول النجوم ومرورهم على السجادة الخزامية عند الثامنة مساءًا وحتى الختام.

حفل توزيع جوائز joy awards

ويعتبر الحفل حدث فني ترفيهي جامع تقدمه الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية تحت مظلة "موسم الرياض"، وتشارك في تنظيمه “مجموعة MBC”، ومن المرتقب أن يشارك في الحفل بنسخته الثانية هذا العام كوكبة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صنّاع الترفيه ونخبة من المدعوّين في هذا القطاع الحيوي، بموازاة مجموعة من أهل الصحافة والإعلام والمؤثرين الاجتماعيين والشخصيات العامة وغيرهم.

وأتي ضمن الحضور المصري كل من أشرف زكى، أمينة خليل، هالة صدقي، نيللي كريم، عمرو يوسف، أحمد فهمي، أكرم حسني، حسن الرداد، عمرو مصطفي، أشرف عبد الباقي، دينا الشربيني و غيرهم.