/677456/النائب-محمد-الرشيدي-منتخب-الفراعنة-قادرون-على-تحقيق-الحلم-والفوز-بالبطولة

أشاد النائب محمد الرشيدي عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، بأداء لاعبي المنتخب الوطني، خلال المباريات السابقة وتأهله لدور النهائي ببطولة كأس أمم أفريقيا 2022 ، عقب فوزه على منتخب الكاميرون ، بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3-1

دوت الخليج

وأعرب الرشيدي، في بيان له السبت، عن سعادته وسعادة ملايين المصريين بهذا الفوز وتقديم مباراة طيبة أسعدت المصريين وقربتنا كثيرا من الحصول على البطولة، مشيرا إلى أن الفراعنة قادرون على تحقيق الحلم ووصلوا إلى المستويات النهائية خلال المنافسة حتى نحصل على البطولة.

وذكر عضو لجنة الشباب والرياضة بالشيوخ ، أننا نطمح في الأعلى واستمرار إسعاد المصريين بهذا الأداء الكروي الرائع في المباراة النهائية غدا الأحد، مؤكدا أن أبطال منتخب مصر رفعوا رؤوسنا وقدموا مباراة تليق بالفراعنة مع الكاميرون.

وأشاد النائب، بروح الفريق حتى الدقيقة الأخيرة وعدم اليأس، معربًا عن تمنياته بالتوفيق للمنتخب في المباراة النهائية والفوز بالبطولة.

التأهل لنصف النهائي

ونجح منتخبنا الوطني المصري في التأهل إلى نهائي كأس أمم أفريقيا 2021، بعد تخطيه نظيره منتخب الكاميرون صاحب الأرض بركلات الترجيح بنتيجة 3 - 1، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، فى اللقاء الذى جمعهما مساء الخميس على ملعب "أوليمبي"، ضمن منافسات دور نصف النهائي.

موعد مباراة مصر والسنغال

ويخوض منتخب مصر المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية مساء الأحد المقبل ضد نظيره السنغالي للمرة العاشرة في تاريخه.

منتخب الفراعنة

هذا ويعد منتخب الفراعنة صاحب الرقم القياسي في التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا برصيد 7 ألقاب، حيث وتشهد المباراة مواجهة ساخنة بين اللاعبين محمد صلاح وساديو ماني إذًا في النهائي، وهو ما بدأت الصحف العالمية بالإشارة لها بالفعل، لكنها في الحقيقة مباراة ستجمع بين المنتخبين الأفضل في القارة، بحثًا عن تحقيق النجمة السمراء.