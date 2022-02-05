/677457/ياسمين-عبد-العزيز-تواصل-تصدر-محركات-البحث-وتساؤلات-عن-سبب-تغير-ملامحها

تصدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز قائمة محرك البحث "جوجل"؛ بسبب فيديو نشرته على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، منذ أكثر من24 ساعة، ولازال يحدث ضجة عريمة حتى الآن، في وسط تساؤلات الجمهور وحيرتهم حول سبب تغير شكلها لهذه الدرجة.

دوت الخليج يرصد سبب تصدر ياسمين عبد العزيز مؤشرات البحث

ياسمين عبد العزيز ترند

وكانت أثارت الفنانة ياسمين عبد العزيز الجدل منذ أكثرمن 24 ساعة، بفيديو كانت قد قامت بتصويره لنفسها، مستخدمة فيلتر غير في ملامح وجهها، وأظهر شفايفها منفوختان بشكل مثير وخديها ممتلئان، دون التعلق عليه بأي شيء، ومن هنا بدأ الجمهور بتدوال لقطات من الفيديو عبر صفحاتهم معربين عن غضبهم من شكل ياسمين عبد العزيز المتغير.

ولم توضح ياسمين حقيقة الأمر للجمهور، وجعلت حيرتهم تزادد حتى الآن، وبدأو في التساؤل حول هل هذه عملية تجميل أجرتها ياسمين عبد العزيز مؤخرًا، أم فيلتر من المتوفرين على موقع إنستجرام، قائلين: «يارب يكون فلتر».

تعليقات متابعي ياسمين عبد العزيز

واتت تعليقات جمهور الفنانةياسمين عبد العزيز، على الفيديو التي نشرته منذ يوم، على النحو الآتي:" يارب يكون فلتر"، مما يدل على حب الجمهور لياسمين كما هي دون تعديلات، وقالت أخرى:" ده أصبح شكل 80٪ من الفنانات في عصرنا الحالي"، لما في ذلك من أستنكار من ها الشكل المبالغ فيه الذي تعتمده معظم الفنانات والمشاهير، وكتبت متابعة أخرى أنهاأفزعت المتابعين، ولكنهم يحبونها على أي حال، وكتبت لها:" ينفع تخوفينا هيك يا ياسمين بس والله قمر".

ماتش مصر والكاميرون

يبدو أن ياسمين عبد العزيز كانت قد صورت هذا الفيديو لنفسها أثناء متابعة ماتش مصر والكاميرون يوم الخميس الماضي، والذي انتهى بفوز المنتخب المصري على نظيره الكاميروني، وتأهله للمباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية أمام السنغال، فكتب لها أحد متابعيها:"أحمد بتفرج على المااتش ورا"، وقالت لها أخرى:" اكيد دي صدمة الفوز".

اللي مالوش كبير

من ناحية أخرى، يعرض هذه الأيام مسلسل اللي مالوش كبير، من بطولة ياسمين عبد العزيز وزوجها أحمد العوضي، على قناة dmc وdmc دراما، والذي حقق نجاحًا كبيرة فور عرضه العام الماضي ضمن السباق الرمضاني، ويشارك في بطولة المسلسل نجوم كبار مثل: خالد الصاوي، دينا فؤاد، أحمد سعيد عبد الغني وخالد سرحان، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.