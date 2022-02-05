/677458/بعد-تحريف-تصريحها-بشأن-منى-زكي-وغادة-عادل-رانيا-محمود-ياسين-شيء-مقزز

أعربت الفنانة المصرية رانيا محمود ياسين عن استيائها من الأنباء المحرفة بشأن تصريحاتها الأخيرة ببرنامج «كلام الناس»، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز عبر قناة mbc مصر، والتي تفيد بها بأن الفنانة منى زكي زكي والفنانة غادة عادل نجوا في إثبات موهبتهم رغم الظروف الذي مر بها جيلها.

دوت الخليجيرصد دفاع رانيا محمود ياسين عن نفسها بشأن تصريحاتها المحرفة حول غادة عادل ومني زكي

وكتبت رانيا محمود ياسين عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، قائلة: « أنا نفسي ماتخدوش المنشتات اللي بتكتب في بعض المواقع للأسف، لأنها بتبقى مأخوذة من سياقها ولو في فيديو اسمعوا افضل».

رانيا محمود ياسين تهاجم تحريف تصريحاتها

وتابعت: «أنا حواري الأخير في mbc مثلا، بعض المواقع أخدت الكلام بمنتهى الأمانة زي ما قولته، وفي ناس تانيه حطت منشتات مستفزة، لما المذيعة بتسألني إن جيلنا ناس كتير اتهرست علشان الظروف السياسية اللي مرت علي مصر في الـ 10 سنين اللي فاتوا، قولت طبعا كتير مننا تأثر في مشواره الفني لكن مثلا منى زكي وغادة عادل، أثبتوا نفسهم، فيبان في المانشن إني بحقد على غادة ومنى، وأنهم أخدوا فرصة الجيل وإحنا لا.. وحقيقي شيء مقزز، وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي يحرف الكلام عن مواضعه».

ليست المرة الأولى

وخرجت الفنانة رانيا محمود ياسين مؤخرا، لتنفي هجومها على الفنان اللبناني المعتزل نابلسي، مشيرة إلى أن الجمهور هو من أضاف لكلامها وحرفه، وأن نيتها كانت الهجوم على فكرة تحريم الفن بشكل عام.

رانيا محمود ياسين: الفن مش حرام وبيقدم رسالة هادفة

وأضافت رانيا محمود ياسين خلال برنامج «كلام الناس»، المذاع عبر قناة mbc مصر بأنها مقتنعة أن الفن يقدم رسالة هادفة وقيمة كبيرة في المجتمع، متعجبة من تحريم الجمهور للفن في الوقت نفسه الذين يشاهدون به مسلسلات في رمضان.

واستكملت رانيا محمود ياسين حديثها: «اللي شجع قرار أدهم نابلسي على الاعتزال بيتابعه ليه؟ والهرايين هما اللي بيقولوا الفن حرام، وأدهم نابلسي حر في قرار اعتزاله أنا بتكلم عن الفكرة كلها».