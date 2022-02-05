«تذليل العقبات التي تعترض النشاط السياحي»..تعرف على اختصاصات اللجنة الوزارية للسياحة بقانون المنشآت الفندقية الجديد

/677462/تذليل-العقبات-التي-تعترض-النشاط-السياحيتعرف-على-اختصاصات-اللجنة-الوزارية-للسياحة-بقانون-المنشآت-الفندقية-الجديد

يأخذ مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، خلال جلسته العامة هذا الإسبوع، الرأي النهائي على مشروع قانون إصدار قانون المنشآت الفندقية و السياحية، بعد موافقة المجلس على مشروع القانون فى مجموعة.

دوت الخليج

قانون المنشآت السياحية والفندقية

ويتضمن مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية الجديد، تشكيل لجنة وزارية لدعم القطاع السياحي برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين بشئون السياحة والتنمية المحلية، النقل، الطيران المدنى، الصحة، المالية، الثقافة، البيئة، الموارد المائية والرى، الدفاع، الداخلية، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، ويكون الوزير المختص مقررًا للجنة الوزارية، وترفع اللجنة تقريراً سنوياً بأعمالها فى شهر يوليو من كل عام للعرض على المجلس الأعلى للسياحة.

اختصاصات اللجنة المقرر تشكيلها حال الموافقة النهائية على القانون.

مهام اللجنة الوزارية للسياحة

- تختص اللجنة الوزارية وفقًا لقانون المنشآت السياحية والفندقية بتذليل العقبات التي تعترض النشاط السياحي.

- تتولى اللجنة وفقًا للقانون مهمة الإشراف على التنسيق بين كافة أجهزة الدولة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحي.

- تختص اللجنة الوزارية في حال تشكيلها بالموافقى على فئات الرسوم التي تحددها الجهات ذات الصلة أو تعديلها، فى الحدود المقررة قانوناً، والتى ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحي.

- تتولى اللجنة الوزارية مهمة بحث كافة الأوجه الخاصة بالتطوير والارتقاء بالمقاصد السياحية بوجهٍ عام.

- تتولى اللجنة الوزارية مهمة إدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر.

- تعمل اللجنة مع خلال وضع الخطط ولاستيراتيجيات على التنمية والارتقاء بالقطاع السياحي في إطار من التنمية المستدامة والتخطيط الجديد.