إصابة عامل بطعن نافذ في الصدر بسوهاج

طعن شاب زوج شقيقته بسبب خلافات أسرية في صدرة طعن نافذ، وتم نقل المصاب الى المستشفى والقبض على الجانى بدائرة مركز سوهاج ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم ، مدير أمن سوهاج اخطارا من اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية يفيد بلاغ لمركز شرطة سوهاج من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول المدعو أحمد ا ا - 23 عام، عام، ويقيم دائرة المركز مصاباً بجرح طعني شبه نافذ بالصدر.

تحرك في الحال الرائد احمد صقر، رئيس مباحث المركز والفريق المعاون لة، وأفاد شقيقه المدعو وليد أأأ - 27 عام - عامل - ويقيم بذات الناحية أتهم المدعو أحمد م م ع - 22 عام - عامل – ويقيم بذات الناحية "شقيق زوجة المصاب" بالتعدي على شقيقه المذكور بسلاح أبيض وإحداث إصابته بسبب خلافات النسب.

تم ضبط المتهم والأداة المستخدمة " سكين "وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب وتحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة للتحقيق.

الموقع الالكتروني لجامعة سوهاج يحتل ١٢١ عربيا و١٠٨ افريقيا

اعلن الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج عن تحقيق الموقع الالكتروني للجامعة ترتيبا متقدما بين الجامعات العالمية العربية منها والافريقية، وذلك وفقا لتصنيف ويباماتركس الاسباني والذي يهتم بالمواقع الإلكترونية للجامعات ومؤسسات التعليم، مقارنة بنفس ذات التصنيف من شهر يوليو ٢٠٢١، حيث قفزت الجامعة ٢٢٨ مركز بنسبة ٧.٢١%، واحتلت المرتبة ١٠٨ إفريقيا بعد تقدمها في التصنيف ٣٣ مركز، وتقدمت ٢٤ مركزا و اصبحت ١٢١ على مستوي الوطن العربي .

واضاف الدكتور محمد حشمت مدير مركز المعلومات، أن الجامعة أصبحت في المركز ٤٩ علي مستوي جامعات شمال أفريقيا، والمركز ٢٨٣ علي مستوي الشرق الأوسط وذلك وفقا لمؤشر ويب ماتريكس العالمي إصدار يناير ٢٠٢٢ ، مشيرا إلى أن هذا التقدم بمثابة مؤشر جيد يعكس مستوي تقدم الجامعة في تقديم خدمات للطلاب وأعضاء هيئة التدريس .

.والجدير بالذكر بأن مؤسسة ويب ميتريكس الإسبانية تعلن تقييمها لأكثر من 22 ألف جامعة ومؤسسة للتعليم العالى حول العالم كل ستة أشهر، ويعتمد التقييم على أربعة معايير مهنية :-

1- معيار الحجم (size): وهو عدد صفحات موقع الجامعة الالكتروني التي يتم تداولها عبر محركات البحث الأربعة وهي (Google, Yahoo, Live Search, Exalead).

2- معيار الرؤية (visibility): ويقصد به عدد الروابط الخارجية (ومنها البحوث العلمية) التي لها رابط على موقع الجامعة ويتم الحصول على هذه المعلومات من محركات البحث (Yahoo Search, Live Search, Exalead).

3- معيار الملفات الغنية (rich files): حيث يتم حساب عدد الملفات "الالكترونية" بأنواعها المختلفة والتي وتنتمي لموقع الجامعة عبر محرك البحث Google.

4- معيار الأبحاث (scholar): حيث يتم حساب عدد الأبحاث والدراسات والتقارير المنشورة الكترونيا تحت نطاق موقع الجامعة والتي يأخذها من Google Scholar