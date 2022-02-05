وزير النقل: إنشاء مناطق انتظار بجانب جميع محطات القطار الكهربائى الخفيف‎

جدة - نرمين السيد - وتابع وزير النقل، اليوم السبت، التجهيزات النهائية لمحطات القطار الكهربائى الخفيف LRT ومراحل التشغيل التجريبى للمرحلة الأولى للمشروع، والتى تمتد من محطة عدلى منصور حتى محطة الفنون والثقافة، تمهيدا للافنتاح خلال الموعد المخطط.

وتفقد الوزير، محطة عدلى منصور، وتابع أعمال التشطييات واللمسات النهائية والجمالية لمكونات المحطة واطلع على معدلات رفع كفاءة، خط القاهرة /السويس فى المسافة من عدلى منصور حتى الروبيكى بطول 35 كم، كما تفقد آليات وممرات وأماكن الربط بين القطار الكهربائى الخفيف LRT ووسائل النقل الجماعى الأخرى، وستكون محطة مركزية تبادلية تضم مجمع نقل متكامل الخدمات ‏ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانا ليتم تبادل الخدمة بين خمسة وسائل نقل مختلفة هى محطة لمترو ‏الخط الثالث "تم افتتاحها وتشغيلها"، ومحطة للقطار الكهربائى الخفيف‎ LRT ‎ومحطة للسكك الحديدية "القاهرة – السويس"، ‏ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس الترددى "عدلى منصور – السلام".

وأكد الوزير، استمرار التنسيق مع جميع الجهات المعنية لإعادة تخطيط المناطق المحيطة بالمحطة لتظهر بالشكل الجمالى والحضارى المتميز وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة بين هذه المناطق ومحطة عدلى منصور المركزية التبادلية، كما تم الإطلاع خلال الجولة على جاهزية الأعمال الكهروميكانيكية،‫ والتحكم ونظم الإشارات،‫ والقوى الكهربائية والإشارات والاتصالات، للافتتاح خلال الموعد المحدد، وكذلك جاهزية ورشة القطار الكهربائى الخفيف‎ LRT ‎ببدر، والتى تشمل 26 مبنى وتبلغ مساحتها 80 فدانا، بالإضافة إلى متابعة الاختبارات التى تتم على القطارات التى تم توريدها، ووصل 12 قطارا "كل قطار 6 عربات" من إجمالى 22 قطارا لازمة للتشغيل، وجرار ديزل خاص بالورشة، وجار شحن الـ10 قطارات المتبقية، بإجمالى تكلفة تبلغ 227 مليون دولار، بمعرفة شركة كريك/ أفيك أنتل الصينية، وتبلغ السرعة التصميمية للقطارات ‏‏120 كم/ الساعة‎.

وبعدها اطلع وزير النقل، على الموقف التنفيذى لأعمال تنفيذ المرحلة الثانية، التى تمتد من بعد محطة الفنون والثقافة حتى المحطة المركزية التبادلية مع القطار السريع بطريق السخنة، بطول 18.5 كم، وتشمل 4 محطات، وأكد وزير النقل، على أهمية مشروع القطار الكهربائى الخفيف‎ LRT ‎السلام/ العاصمة الإدارية الجديدة / العاشر من رمضان باعتباره أحد وسائل شبكة النقل الجماعى الأخضر النظيف الصديق للبيئة وباعتباره شريان تنمية جديد ‏للمجتمعات العمرانية الجديدة "العبور – المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة – بدر – المنطقة الصناعية والعاشر من رمضان - العاصمة الإدارية الجديدة"، إضافة إلى تبادله لخدمة نقل الركاب مع الخط الثالث للمترو فى محطة عدلى منصور، ومع القطار الكهربائى السريع العين السخنة العلمين فى المحطة المركزية، ومع مونوريل شرق النيل، الذى يخدم العاصمة الإدارية الجديدة فى محطة مدينة الفنون والثقافة.

وأضاف أنه سيتم إنشاء مناطق انتظار بجانب جميع محطات القطار الكهربائى الخفيف‎ LRT، كما سيتم تنفيذ كبارى مشاة، تيسيرا على ‏المواطنين، كما سيتم استغلال المحطات تجاريا، لزيادة العائد الاقتصادى للمشروع، مضيفا أن القيادة السياسية وجهت بسرعة الانتهاء من مكونات منظومة النقل الجماعى الجديدة، لما تمثله من نقلة نوعية وإضافة حضارية تسهل حركة المواطنين بشكل سريع وآمن، وتتواكب مع عملية التنمية الضخمة التى تشهدها مصر حاليا.