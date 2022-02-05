عاجل- إقبال كبير من المسافرين لتشجيع مصر على المراكز الصحية لـ مسحة كورونا

جدة - نرمين السيد - وتوافد المشجعين على مركز طبى المحكمة لإجراء المسحة وسط اتخاذ التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

كما شهد مركز التجمع الأول، إقبالا كبيرا من المشجعين للحصول على المسحة الخاصة بكورونا.

أما فى مركز شرق مدينة نصر، فتوافد المشجعين على المركز للحصول على المسحة.

كما توافد المشجعين على منطقة المعادى الطبية، للحصول على المسحة قبل السفر إلى الكاميرون لتشجيع المنتخب.

ويلتقى المنتخب المصرى مع منتخب السنغال غدا الأحد، فى تمام الساعة التاسعة مساءً فى نهائى بطولة كأس الأمم الإفريقية.