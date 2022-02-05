أخبار مصرية

عاجل- إقبال كبير من المسافرين لتشجيع مصر على المراكز الصحية لـ مسحة كورونا

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فهمى غالى 2022-02-05 15:00 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - وتوافد المشجعين على مركز طبى المحكمة لإجراء المسحة وسط اتخاذ التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

توافد المشجعين على المراكز الصحية

كما شهد مركز التجمع الأول، إقبالا كبيرا من المشجعين للحصول على المسحة الخاصة بكورونا.

توافد المشجعين على المراكز الصحية
توافد المشجعين على المراكز الصحية
توافد المشجعين على المراكز الصحية
توافد المشجعين على المراكز الصحية

أما فى مركز شرق مدينة نصر، فتوافد المشجعين على المركز للحصول على المسحة.

توافد المشجعين على المراكز الصحية
توافد المشجعين على المراكز الصحية

كما توافد المشجعين على منطقة المعادى الطبية، للحصول على المسحة قبل السفر إلى الكاميرون لتشجيع المنتخب.

توافد المشجعين على المراكز الصحية
توافد المشجعين على المراكز الصحية
توافد المشجعين على المراكز الصحية

ويلتقى المنتخب المصرى مع منتخب السنغال غدا الأحد، فى تمام الساعة التاسعة مساءً فى نهائى بطولة كأس الأمم الإفريقية.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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