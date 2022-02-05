القوى العاملة تعرض قصة نجاح 3 شباب حصلوا  على دورة تدريبية فى الفندقة

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وقال سعفان، إن ذلك يأتى فى ظل توجه الدولة المصرية لريادة الأعمال والتى تعد جزءا من جميع التدريبات المهنية التى تنفذها الوزارة فى كل الدورات التدريبية داخل مراكز التدريب المهنى الثابتة والمتنقلة التابعة لها بالمحافظات.
تلقى الوزير، تقريرا بذلك من الدكتور هشام أحمد أبوزيد مدير مديرية القوى العاملة بسوهاج، أشار فيه إلى أنه تنفيذا للتكليفات بمتابعة خريجى دورات الفندقة الشاملة وتوفير فرص عمل ومساعدتهم فى فتح مشروعات خاصة بهم تمكن 3 من خريجى الدورة الثانية للفندقة الشاملة من افتتاح مطعم للمأكولات بسوهاج وهم، محمد هانى يبلغ من العمر 27 سنة، حاصل على بكالوريوس نظم المعلومات الإدارية، وعبد الهادى عبد الجواد 25 سنة، حاصل على معهد سياحة وفنادق، ومحمد عبدالعال 22 سنة، حاصل على دبلوم صنايع.
وفى لقاء مع الشباب الثلاثة، قدموا قصة نجاحهم حتى يحذو باقى الشباب بها، وذكر محمد هانى، أنه استطاع أن يلتحق بالدورة الثانية للفندقة الشاملة بعد اجتيازه المقابلة، وتدرب لمدة أربع أسابيع بمركز التدريب المهنى بالكوثر، فضلا عن أسبوعين بفندق الهيلتون بالأقصر على أعمال الفندقة بشكل متميز فى أقسام المطبخ والمطعم وتجهيز المأكولات، وفى أثناء التدريب راودته فكرة امتلاك مطعم غير تقليدى يقدم مأكولات متميزة بطرق عرض متنوعة بالاشتراك مع مجموعة زملائه فى التدريب.
وأضاف الشاب محمد هانى، أن المطعم يقدم جميع أصناف الحواوشى، والمكرونة، والكبدة، والكفتة، والأرز وغيرها من الوجبات فضلا عن تقديم العديد من أطباق الحلويات.
أما الشباب الثانى عبدالهادى عبدالجواد، فيشير إلى أنه أيقن أن التدريب الفندقى الذى وفرته وزارة القوى العاملة هو فرصته لتحقيق حلمه بأن يصبح صاحب مطعم خاص، لافتا إلى أنه خريج سياحة وفنادق، وسعى لاكتساب كل الخبرات العالمية التى تدرب عليها سواء فى سوهاج بمركز التدريب المهنى أو فى هيلتون الأقصر ليشترك مع زملائه فى مطعم بمكان حيوى بسوهاج يجذب الزبائن بتقديم مأكولات صحية بطرق العرض التى تقدمها الفنادق الكبرى وأنه يعمل داخل مطعمه على إعداد الوجبات وتجهيزها.
ويستكمل الشباب الثالث محمد عبدالعال قصة النجاح قائلا، إنه كان سعيدا جدا بالتحاقه بالدورة الثانية للفندقة الشاملة التى أعدتها ليكون متخصصا فى تجهيز المأكولات، وأنه اشترك مع زملائه فى تدبير التكلفة المالية لإنشاء المطعم وتجهيزه بشكل لائق، وإنهاء الإجراءات القانونية لترخيصه.
وأشار الدكتور هشام أبو زيد مدير المديرية، إلى أن التدريب الفندقى يتم بالتعاون بين وزارة القوى العاملة، وبرنامج الأغذية العالمى، وفندق هيلتون الأقصر لتدريب الشباب والفتيات على أعمال الفندقة الشاملة لمدة ستة أسابيع منها أربع أسابيع بمركز التدريب المهنى بحى الكوثر التابع لمديرية القوى العاملة والذى تم تجهيزه بأحدث المعدات الفندقية، فضلا عن اسبوعين بفندق هيلتون الأقصر.
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