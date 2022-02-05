رئيس الوزراء يتفقد نماذج تشطيبات الأبراج الشاطئية بالعلمين الجديدة

جدة - نرمين السيد - واصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، زيارته اليوم إلى مدينة العلمين الجديدة، حيث قام ومرافقوه بجولة موسعة لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات بدأها بتفقد عدد من الأبراج الشاطئية، لمتابعة موقف التشييد والتشطيبات.





وصعد الدكتور مصطفى مدبولى والدكتور عاصم الجزار ومرافقوهما أعلى أحد الأبراج فى نقطة مشاهدة مرتفعة تتيح رؤية شاملة للمنطقة للتعرف على سير التنفيذ، كما تفقد رئيس الوزراء نماذج للوحدات التى تم الانتهاء من تشطيبها بأحد الأبراج الشاطئية للتأكد من سرعة التنفيذ وجودته.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حول موقف تنفيذ الأبراج الشاطئية، الذى أوضح أن المرحلة الأولى تشهد تنفيذ عدد 15 برجاً، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من جميع أعمال الهيكل الخرسانى، ويتم استكمال أعمال تشطيبات الواجهات، ومن المقرر الانتهاء منها قبل نهاية مارس 2022، لافتاً إلى أنه يتم تنفيذ عدد 3 أبراج أخرى، حيث وصلت نسبة التنفيذ بالأبراج إلى الدور 26 من إجمالى 44 دورا، كما تم البدء فى تنفيذ 5 أبراج أخرى من إجمالى 7 أبراج وفى مرحلة الأساسات.

كما تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه "المدينة التراثية"، التى تقام على مساحة 260 فدانا، حيث اطلع على أعمال تنفيذ مكونات المدينة، ومن بينها المبانى الثقافية، والترفيهية، والتجارية المتنوعة، وهى: بحيرة رئيسية، ومسجد، وكنيسة، ومتحف، ومجمع سينمات، ومسرح رومانى، ومبنى معارض، ومبنى للأنشطة الثقافية، والعديد من المبانى التجارية والفندقية والاستثمارية والإسكان الفاخر.

وتابع رئيس الوزراء موقف التشطيبات بمبنى الكنيسة، مشيداً بجودة أعمال التنفيذ، حيث أشار وزير الإسكان، إلى أن "الكنيسة" أصبحت جاهزة للتشغيل، لافتاً فى هذا الصدد إلى قيام الرئيس عبد الفتاح السيسى بافتتاح مسجد مالك الملك بالمدينة، وأداء صلاة العيد به فى العام الماضى.

واستمع مدبولى إلى شرح من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الذى أوضح أن نسبة التنفيذ فى بعض المبانى بالمدينة التراثية بلغت 85%، وجار تنفيذ أعمال البلازا الرئيسية، وتنسيق الموقع العام، حيث ستكون المبانى الآتية: المسرح الرومانى، ومجمع السينمات، والبلازا الرئيسية، جاهزة للتسويق قريباً.