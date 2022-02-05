الأرصاد للمواطنين: تحسن كامل بالأحوال الجوية من الغد على كافة الأنحاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى أنه بداية من غدا سيسود تحسن كامل في الأحوال الجوية حيث تكون الأجواء معتدلة علي شمال البلاد، وترتفع درجات الحرارة تدريجيا علي كافة الأنحاء.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن ذلك يأتى بعد أن شهدت العديد من المحافظات خلال اليومين الماضيين تساقط الأمطار متفاوتة الشدة وصلت لحد تساقط حبات البرد إثر حالة جوية متكونة علي سطح البحر المتوسط.

ويشهد اليوم السبت، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، ومعتدل على شمال الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد ظهور شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما يشهد اليوم سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الغربية ، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 07 درجات، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 07 درجات، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات، وسانت كاترين العظمى 7 درجات والصغرى _3 .