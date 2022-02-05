/677460/القناة-الناقلة-لمباراة-الاهلي-ومونتيري-فى-كاس-العالم-للأندية

يستعد النادي الأهلي لمباراته اليوم السبت، أمام نظيرة مونتيري، ضمن منافسات كاس العالم للأندية، والتي من المقررإقامتها في تمام الساعة الساسدة والنصف مساءً.

ويرصد دوت الخليج القناة الناقلة لمباراة الاهلي ومونتيري فى كاس العالم للأندية:

ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي ضد فريق مونتيري عبر قنوات عبر قنوات SSC7 HD

الترددات الناقلة

التردد: 12418

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 3/4.

قائمة الأهلي

وجاءت قائمة الأهلي المشاركة في كأس العالم للأندية كالتالي : علي لطفي ومصطفي شوبير وحمزة علاء ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد مغربي وعلي معلول ومحمود وحيد وكريم فؤاد واليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد شريف وأحمد عبد القادر ولويس ميكيسوني وحسين الشحات وافشة وزياد طارق ووليد سليمان وأيمن اشرف وطاهر محمد طاهر.

ويستعد الاهلي لمواجهة فريق اف سي مونتيري بطل المكسيك في بداية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية والمحدد له اليوم السبت في إطار منافسات الدور التمهيدي للبطولة.

خروج عمار حمدي من القائمة

أثبتت الأشعة التي أجراها عمار حمدي لاعب خط وسط النادي الأهلي، تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، وذلك بعد فحصه بأحد المستشفيات في أبو ظبي بالإمارات.

وخضع عمار حمدي لأشعة رنين في أحد المستشفيات القريبة بصحبة أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، بعد خروجه من المران اليوم لإصابته في الركبة أثناء مشاركته في التقسيمة الجماعية.

حكم مباراة الأهلي ومونتيري

واسندت اللجنة المنظمة للفيفا للطاقم المكون من: "الاسترالي كريس بيث كحكم ساحة، ومواطنيه أنطون شتشتينين، وآشلي بيكهام مساعد أول وثان، فيما جاء الفرنسي كليمنت توربين حكما رابعا".

وتنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي، اليوم السبت في الساعة السادسة والنصف مساء، على استاد آل نهيان.