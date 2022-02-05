«وصلت للرئة وبطلع في الروح».. إصابة لميس سلامة بفيروس كورونا

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كشفت الإعلامية لميس سلامة عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، مشيرة إلى أنه علمت تلك الأنباء مؤخرا بعد وصول الفيروس للرئة وتدهور حالتها الصحية.

دوت الخليجيرصد تفاصيل الحالة الصحية للإعلامية لميس سلامة بعد إصابتها بكورونا

وكتبت لميس سلامة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كاشفة عن حالتها الصحية: «كورونا إيجابي، وعرفت متأخر بعد ما وصلت للرئة، لكن الحمد لله..أنا بقالي أسبوع تعبانة تعب لا يحتمل، والحديد وصل لـ 3، وكل شوية نجري على مستشفى شكل، عشان بدوخ وبفقد الوعي وتعب رهيب».

معاناة لميس سلامة مع فيروس كورونا

وتابعت: «عملت 5 مسحات وطلعوا سلبي وعملت كل التحاليل عشان نعرف دي كورونا ولا لأ، وكل الناس قالولي مش كورونا، وفي يوم رحت مستشفى قولت لهم احجزوني الحقوني عالجوني، أنا بطلع في الروح قالوا لي ما أنتي مش كورونا.. عملت اكو على القلب من التعب وبرضه مظهرش حاجة».

لميس سلامة تبدأ رحلة علاجها.. وتعلق: «بموت»

واختتمت سلامة حديثها، مؤكدة على البدء في رحلة علاج الفيروس، فقالت: «الحمد لله بدأت العلاج وإن شاء الله خير دعواتكم عشان أنا شوفت أصعب أيام حياتي، وكنت حاسة أن أنا حقيقي بموت قعدت أدعي ربنا يخليني بس لبنتي».

إصابة ابنة إيمان سلامة بكورونا

هذا وأعربت سلامةعن استيائها من موقف نزول الطلاب المدارس خلال هذه الفترة، في إشارة منها إلى انتشار الفيروس بشكل كبير، مؤكدة على إصابة ابنتها بالفيروس بسبب نزولها الامتحانات.

لميس سلامة تتحدث عن انتشار فيروس كورونا بين الطلاب

وكتبت لميس سلامة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «بنتي كورونا إيجابي، اتحايلنا على المدرسة بقالنا أسبوع يمتحنوا الولاد أون لاين بيرفضوا لحد ما الفصل كله بقى كورونا، وأخواتهم مخالطين وبينزلوا للفصول التانية، وبرضو طلع فيها حالات».

لميس سلامة تهاجم نزول الطلاب للمدارس أثناء تواجد الفيروس

وتابعت لميس سلامة مهاجمة المدراس الحكومية: «والنهاردة كمان المخالطين ليهم نزلوا بالفعل المدرسة، ودخلوا الفصل اللي فيه حالات من غير تعقيم أو أي حاجة..هل ده ينفع؟.. ادعولي بقي عشان أعصابي بايظة ومرعوبة».