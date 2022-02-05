من «الصين إلى الكاميرون».. نواب التنسيقية واجهة مشرفة ونشاط خارق لايتوقف

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تبذل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وسفرائها، جهودا مكثفة من أجل إعلاء راية الدولة المصرية، وتعزيز مكتسباتها خلال العبور نحو الجمهورية الجديدة، والتي لاتعترف إلا بوتيرة مكثفة ومتصاعدة من العمل الوطني الدؤوب الذي تجيده تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، وهو مايرصده دوت الخليج في التقرير التالي.

التأمينات والمعاشات

لايتخلى نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن المواطن كأولوية قصوى تحدد وتحرك بوصلة الكيان الوطني الواعد، حيث تقدمت النائبة نشوى الشريف، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بأقتراح برغبة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس،موجه للدكتور خالد بعد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن توفير الرعاية الصحية لأصحاب المعاشات العالقين والمتضررين من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والذى حتى الأن لم يتم حل الاشكالية الواقع فيها هذا القانون، مما أثر تأثيراً كبيراً على أصحاب المعاش المبكر.

وأوضحت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شبب الأحزاب والسياسيين،أن هذه الفئة من أصحاب المعاشات المتتضريين من هذا القانون يستحقون أن يكون لديهم مظلة حماية أجتماعية وصحية، وطالبت الشريف، بإدراجهم فى منظومة (التأمين الصحى الشامل) لحين الفصل فى قانون التأمينات الجديد.

صالون التنسيقية

تنجح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في تنفيذ شعارها "سياسة بمفهوم جديد"، فلا يمر أسبوع إلا ويكون هناك ملتقى للتباحث والنقاش وإثراء الفكر حول قضية نوعية، واليوم، يشارك عدد من قامات التنسيقية في صالون نقاشي، يستعرض الصالون تجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من أوجه نظر وأفكار مختلفة سواء على مستوى إثراء الحياة السياسية المصرية أو إسهامات وأداء أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن التنسيقية أو من حيث الأعضاء وعمل المنتديات المختلفة وأوراق العمل والتوصيات التي تخرج منها بالإضافة إلى تقييم مشاركة التنسيقية بالفعاليات المختلفة وأخرها النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بشرم الشيخ .

وتتجه الأنظار على الدوام إلى نقاشات نواب وخبراء التنسيقية، حيث ينتظر الجميع اليوم طرح مثمر حول التحديات التي واجهت النظام الحزبي والسياسي المصري خلال الفترة الماضية وكيفية التغلب عليها وشعار التنسيقية بخلق سياسة بمفهوم جديد وقدرتها على الجمع بين عدد كبير من الرؤى والأفكار والتوجهات السياسية المختلفة بالإضافة إلى كيفية الدمج بين الأجيال المختلفة في الكيان سواء الأعضاء القدامى أو المنضمين حديثا عقب انتهاء فترة تدريبهم وتأهيلهم للمشاركة الفاعلة .

ومن المقرر أن يستعرض ويناقش الصالون تلك الموضوعات من خلال أجيال وخبرات مختلفة مع ضيوفه تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ ورئيس حزب إرادة جيل وإبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومحمد تيسير مطر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والدكتورة شيماء الكومي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ،وعلي حمودة نائب رئيس تكتل إحياء ليبيا وتدير الصالون الإعلامية وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نشوى الشريف.

أولمبياد بكين

تملك تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كتيبة كاملة من الوجوه المشرفة، والتي تحمل لواء التننسيقية في مجالات الريادة المختلفة، وفي هذا السياق وصلت النائبة آية مدني، سفيرة الرياضة المصرية في المحافل الدولية، وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى الصين لحضور فعاليات الدورة الأولمبية الششتوية ( بكين 2022)، بإعتبارها عضو لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية الدولية.

وأشادت مدني، بحفل الأفتتاح الذي أنطلق في الساعة الثانية ظهر اليوم، بحضور الرئيس السيسي و20 من زعماء العالم،مؤكده أن الصين استطاعت أن تطبق أهداف التنمية المستدامة من خلال إعتمادها على نفس الملاعب التي نظمت عليها دورة الألعاب الأوليمبية الصيفية (بكين 2008) مع إجراء تغيرات طفيفة لتتناسب مع الألعاب الشتوية دون إقامة ملاعب وصالات جديدة.

المنتخب الوطني

يتحمل أعضاء ونواب تنسيقية الأحزاب والسياسيين مشقة هائلة وبالغة للوصول إلى دولة الكاميرون، من أجل دعم ومساندة وتشجيع المنتخب، والعودة في اليوم نفسه، وتقديم كافة أوجه المؤازرة سواء من المدرجات في الكاميرون أو القاهرة، وهو نهج التنسيقية في الاهتمام بكل مايشغل الشعب المصري ويرفع راية الوطن سواء في السياسة أو الرياضة.

لذا فقد حرصت التنسيقية على توجيه وفود رفيعة من النواب والممثلين للكيان الوطني من أجل مؤازرة المنتخب المصري في مواجهة الكاميرون، حيث شارك وفد التنسيقية ليكون "فأل خير" على المنتخب في كافة المرات التنافسية السابقة التي خاضها المنتخب، مع دوام التمنيات من التنسيقية بالتوفيق لمنتخبنا الوطني وإدخال البهجة على قلوب المصريين بالعودة باللقب الإفريقي الثامن في تاريخه.