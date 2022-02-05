بسمة في مرمى الإنتقادات بعد تصريحها عن الرضاعة.. وإيمان العاصي تُعلق:"عيب وحرام"

/677470/بسمة-في-مرمى-الإنتقادات-بعد-تصريحها-عن-الرضاعة-وإيمان-العاصي-تعلقعيب-وحرام

ظهرت الفنانة بسمة مساء أمس 4 فبراير، في برنامج الستات المذاع على قناة النهار، وتقدمه المذيعتان سهير جودة ومفيدة شيحة، لتفجر تصريحات جريئة ومثيرة أغضبت عدد كبير من الجمهور ورواد السوشيَّال ميديا في الساعات القليلة الماضية.

دوت الخليج يرصد هجوم الجمهور على الفنانة بسمة

بسمة في برنامج الستات

وأثناء حلول بسمة ضيفة في برنامج الستات، تحدثت في مواضيع عديدة والتي كان من بينها حدثها عن طفلتها الصغيرة، وما حدث من تغيير في قناعاتها، وكان من أقوى التصريحات التي جعلت موجة الإنتقادات تزيد عليها، هو تصريح رفضها للرضاعة الطبيعية قبل الإنجاب، فقالت: "أنا مش هالعب دور البقرة في حياة حد"، ورغم محبتها لابنتها عند ولادتها، لكنها لم تكن تعلم كيفية التعامل مع الأطفال في هذا الوقت، وكانت ترفض إرضاعها طبيعي في الأيام الأولى، مشيرة:"كانوا بيجروا ورايا عشان أرضعها".

وأكدت بسمة أنها بعدما انفردت بسمة بطفلتها الصغيرة بدأت تتأقلم على الوضع وتعرف كيف تتعامل معها بنفسها في كل المواقف.

هجوم الجمهور على بسمة بعد تصريحها “أنا مش بقرة”

وبعد دقائق قليلة من تصريح بسمة بدأ رواد السوشيال ميديا في تداول جملتها، في برنامج الستات: “أنا مش هارضع عشان أنا مش بقرة”، دون استكمال باقي الحوار، مما جعل الناس تغضب وتهاجمها بشكل عنيف وجارح، فقال أحدهم عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر: ”وعلى كده الست والدتك لما قامت بارضاعك كانت بقره”، وأضاف أنها تلقي بهذه التصريحات ليتذكرها الناس وتنسب لها بعض الأدوار التمثيلية، موضحا: ”مش عارف انا كل واحد ولا واحده تتنسى وماتشتغلش وتصبح نكره بتدور على اى كلام اهبل تصرح بيه وتغلط فى حق الناس اللى ف حالها وتقول ده حقها ارحمونا الله لا يرحمكم”.

ووصفتها إحدى مستخدمي تويتر أيضًا بالجهل وقلة التربية وقالت: ”وهي طفلة لسه مولوده متكلمش قالت لي مامتها لا انا مش عاوزه اي عبث ده في ناس فعلا مش بترضع علشان لو مامتهم عملت عملية ربحت البنج ساعات اطفل بيرفض يرضع بس مش علشان بقره ..هي بقرة ال خلفتها علشان معرفتش تربي اي قلة التربية وال جهل ده”.

دفاع إيمان العاصي عن بسمة

وخرجت إيمان العاصي لتدافع عن الفنانة بسمة، بعد ما تعرضت لموجة من الإنتقادات العريمة، إذ أعادت العاصي نشر صورة من أحد المقالات الصحفية على السوشيال ميديا، من خلال خاصية القصص المصورة لحسابها الرسمي على انستجرام، وكتبت: "في مصلحة مين تعمد تشويه الفنانات المصريات!".

وتعجبت قائلة: "ليه بعض الصحف والمواقع اللإلكترونية بيتعمدوا تصدير صورة وحشة عن الست الفنانة المصرية؟!"، وأضافت"الموضوع مابقاش ترند وترافك، الموضوع بقى مقصود به الست الفنانة المصرية"، وختمت تعليقها بـ"عيب وحرام".