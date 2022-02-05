/677472/نادر-مصطفي-الفن-أجنحة-القوة-الناعمة-والدولة-لديها-رؤية-للإرتقاء-بالفن

قال النائب نادر مصطفى ،وكيل لجنة الثقافة و الإعلام بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ان للقوة الناعمة تأثير كبير وخالد فى مجتمعنا، موضحا أن الدولة المصرية لديها رغبة كبيرة فى الارتقاء بالفن و ان رؤية الدولة للفن انه اجنحة القوة الناعمة، لافتا إلى ان لجنة الإعلام و الثقافة ناقشت الفترة الماضية كل المشاكل التى يتعرض لها قطاع الفن.

دوت الخليج

القوة الناعمة

صرح النائب نادر مصطفى ، عبر لقائه فى برنامج كلام فى السياسة المذاع على قناة إكستريم نيوز، ان الجانب التشريعي هو جزء من الحل لتلك المشاكل، مؤكدا على ان اللجنة بصدد ايجاد حلول للمشاكل التى يتعرض لها القطاع.

واكد النائب نادر مصطفى، على ان اللجنة تسعى الى رجوع الصناعة الى عهدها السابق وتبحث عن بدائل و افكار خارج الصندوق لتطوير صناعة الفن، مؤكدا على ان المجلس قدم كل الدعم لنقابة المهن التمثيلية فى مواجهة التحديات والقضايا التى تتعرض لها.

واشاد النائب نادر مصطفى بفيلم الممر، معلقا ان بيه كل مقومات الفيلم العالمي، كما أكد على دور الفيلم المصري فى الدفاع عن قضايا المجتمع، موضحا ان مشروع وقانون الرعاية مازال قيد النقاش تحت قبة البرلمان.

وأوضح النائب نادر مصطفى انه تم طرح صندوق تنمية صناعة السينما فى إطار تخصيص أراضى للسينما و المسارح و المساعدة فى انتشار شاشات السينما على مستوى أنحاء الجمهورية.

وتابع النائب نادر مصطفى، انه تم مناقشة منح الضبطية القضائية للنقابة المهن التمثيلية ولكن كان رأى الأغلبية معارض له باعتباره مقيد لحرية وممارسة الإبداع ، مؤكدًا على أهمية احترام آليات العمل الديمقراطية واحترام رأى الأغلبية.

واردف النائب نادر مصطفى، بحديثة بشئ ايجابى وهو مسألة المسابقة التى اجرتها الشركة المتحدة لاختيار ٥٠ فيلم، مشيرا الى الدور الذى تلعبه بعض الشركات فى تقديم الدعم للمواهب الشابة.