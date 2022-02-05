/677476/النائب-أحمد-الشرقاوي--وزير-التعليم-يكرم-معلمة-السنبلاوين-الإثنين-المقبل-وإجراءات-جديدة-لمنع-الغش

أعلن النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، عن تكريم وزير التعليم الدكتور طارق شوقي، للمعلمة التي تعدى عليها بعض أولياء الأمور لرفضها الغش بين الطلاب خلال أدائهم الامتحان".

دوت الخليج

وقال النائب أحمد الشرقاوي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك :"بالأمس تحدثت طويلًا من خلال الهاتف مع الدكتور طارق شوقي وزير التعليم حول ما حدث بالسنبلاوين وقد قرر الوزير بعد التحقق من الأمر ودراسة الملابسات استقبال المعلمة المحترمة يوم الإثنين بديوان الوزارة لتكريمها، والإعلان عن إجراءات جديدة لمنع الغش".

وأضاف "الشرقاوي" :" موقف يستحق التكريم ونموذج يجب أن يتصدر مشهد التعليم وليست نماذج أخرى، إنها الإستاذة وداد حمدي المربية الفاضلة التي أدت واجبها الطبيعي في منع الغش بمدرسة بالدقهلية والتي حاول بعض أولياء الأمور التعدي عليها لأجل ذلك".

وتابع :"نعم أنه موقف قد أتانا لنستفيق و نواجه ما وصلت إليه نسبة ليست بالقليلة من الطلبة والأهالي الذين يتعاملون مع الغش وكأنه أصبح حقًا مكتسبًا لهم فلا تندهشوا لو ظهر من يبرر الموقف المخزي لبعض أولياء الأمور و الطلبة أو يدافع عنه شكرًا أستاذة وداد ولتكن البداية الحقيقية لمواجهة ظاهرة الغش بحسم إنها قضية كل شريف في هذا الوطن وأرجو منكم جميعًا دعم المعلمين الشرفاء”، مختتمًا حديثه بجملة “التعليم أولويتنا”.

ضبط المتهمين بالتعدي على معلمة السنبلاوين

هذا و تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، أمس الجمعة، من ضبط 6 أولياء أمور من المتهمين في واقعة احتجاز رئيس لجنة امتحانات الشهادة الإعدادية في مدرسة الشهيد محمد الشقيري التابعة لإدارة السنبلاوين التعليمية عقب أداء امتحان مادة الدراسات الإجتماعية.

وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو، يظهر فيه تجمع العشرات من أولياء أمور طالبات بالشهادة الإعدادية أمام إحدى المدارس بمحافظة الدقهلية.

وظهر في الفيديو أولياء الأمور يعتدون على سيدة، تبين أنها رئيس لجنة امتحان الشهادة الإعدادية وأنهم أقدموا على ضربها بعد منعها أبنائهم من الغش.