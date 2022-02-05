/677480/في-ظل-الخلافات-الآخيرة-بين-الشعب-المصري-والسعودي-إياد-نصار-مصر-حلم-كل-فنان-عربي

تحدث الفنان إياد نصار عن الجدل المثار بين مصر وشقيقتها المملكة العربية السعودية، خاصة في الفترة الأخيرة مع تصريحات نجوم الفن التي أحدثت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي والذي كان من بينهم الفنان محمد صبحي والنجم حسن الرداد.

دوت الخليج يرصد دفاع إياد نصار عن الصورة النمطية لمهرجان موسم الرياض والفن المصري

وكتبت إياد نصار عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «ذهبت مع العظيم يحيى الفخراني لنعرض مسرحية ياما في الجراب يا حاوي في موسم الرياض.. وليس هناك من هو أفضل من رفع اسم مصر على المسرح أكثر من العظيم يحيى الفخراني..لم نعد بساعات الروليكس وأظرف النقود..بل بأجورنا المتفق عليها ومحبة جمهور متعطش لكل ما هو جميل».

إياد نصار: اعملوا صوت العقل.. ودعوا المحبة تنتصر على ثقافة الكره

وتابع إياد نصار حديثه موجها نصيحة للشعب السعودي والمصري: «دعونا نلقي بكل هذه التهم المبسترة ولنوقف ثقافة الكره.. ولنقتل الصورة النمطية هذه مسؤوليتنا كفنانين من أم الدنيا التي شكلت وعينا الفني والثقافي نحن أبناء الوطن العربي.. مصر حلم كل فنان عربي، أن يقف بين فنانيها سواء على أرضها أو في زيارة فنانيها لبلده.. اعملوا صوت العقل.. دعوا المحبة تنتصر على ثقافة الكره، ونحن كلنا نعلم من يقتات على ثقافة الكره هذه».

إياد نصار ينتقد الصورة النمطية للرجل الخليجي

واستكمل نصار حديثه: «لأننا نحن أيضا وقعنا في فخ النمطية، قدم إليّ نص فيلم سينمائي، كانت أحد ملاحظاتي أن هناك شخصية من الخليج تحضر لمسابقة، لكن الشخصية كتبت بمنتهى النمطية شخص خليجي يملك المال فقط، قلت للمؤلف لا نريد هذه الصورة النمطية، الشباب الخليجي مثقف وناجح تعال نكسر هذا النمط. تعال نكسر نمط ظهور الشاب المصري في الأعمال الخليجية، إنه في أسفل السلم الوظيفي، هناك شباب مصري في الخليج على أعلى درجات التعليم والثقافة وفي أماكن مهمة.. هذه الصورة النمطية خلقت فجوة خلقت بسبب استسهال وقلة بحث أثناء كتابة العمل الفني، وصورا ثابتة يتم تراشقها عند أول اختلاف».

الجدير بالذكر أنه يعرض للفنان إياد نصار في الفترة الحالية فيلم «11.11»، بجانب عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم أحمد داوود.