/677481/الأوقاف-تعلن-انضمام-161-مسجدا-جديدا-لمشروع-الأذان-الموحد

كشف اللواء عمرو شكري، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بوزارة الاوقاف، عن ضم 161 مسجدًا جديدًا لمشروع الأذان الموحد، ليصل إجمالي ما تم إنجازه من تشغيل وتفعيل وحدات الأذان الموحد على صعيد مساجد القاهرة الكبرى 4352 مسجدًا على مستوى محافظات القاهرة الكبرى، يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف لتفعيل مشروع الأذان الموحد وإظهار هذه الشعيرة بالمظهر الحضاري اللائق بمكانة جمهورية مصر العربية.

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فكرة الأذان الموحد تقوم على إطلاق الأذان الحي الذي يقوم به مؤذن واحد من مسجد مركزي، وينقل على الهواء مباشرة إلى جميع المساجد التابعة له، وفق أجهزة خاصة معدة لهذا الغرض، أو استقبال الأذان من باقي المساجد بواسطة البث الفضائي المباشر، فيُوَحَّد الأذان بأن يعمم على المساجد عبر شبكة إلكترونية؛ وتجري وزارة الأوقاف عملية البث من جبل المقطم وربطها بمحطة الشريفين للإذاعة المصرية بوسط القاهرة المواجه لمبنى وزارة الأوقاف.

اختيار أفضل الأصوات

الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أكد أن الوزارة حريصة على اختيار أفضل الأصوات وأنها تراعي فروق التوقيت بأن يكون الأذان يناسب توقيت كل منطقة، وذلك للقضاء على مشكلات الأصوات القادمة من المساجد القريبة.

نجاح التجربة

من جانبه كشف مصدر مسئول بـالأوقاف، أنه بعد نجاح التجربة أسست الوزارة وحدة «الأذان الموحد»، وتتولى مسئولية الصيانة والبث الإذاعي والمتابعة الفنية، موضحاً أن هناك متابعة فنية على مدار اليوم ونعالج أي خلل فور الإبلاغ عنه، واستطعنا خلال السنة الأولى 2019 الانتهاء من تركيب الأذان الموحد في ألف مسجد، وذلك بعد مرحلة البث التجريبي التي شملت المساجد الكبرى بمحافظة القاهرة ووصلنا في فبراير 2020 إلى 1088 مسجدا موزعة كالتالي القاهرة 671 والجيزة 300 مسجد والقليوبية 117 مسجدًا؛ واستهدفنا في خطة 2021 الانتهاء من 4000 مسجد بمعدل 2000 مسجد كل عام؛ وتعميم المشروع على مستوى محافظات الجمهورية بالتقنيات الحديثة ومتابعة أوفضل العروض والأجهزة العالمية.

توجيهات من القيادة السياسية

كما أشار إلى أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بإنجاح المشروع بأي صورة، وتدخل وزير الأوقاف في أكثر من أزمة مع بعض المؤسسات ونجح في توفير قطع الغيار بعد أن توقفنا فترة وقلنا إن المشروع بات مهددا بالفشل، مؤكدا على توفير كافة الدعم اللوجستي والفني والمالي لإنجاح المشروع، وتعميمه على مستوى المحافظات.