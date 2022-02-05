/677482/تنمية-الريف-المصرى-١٦٦٧-شركة-انتفعت-من-تطبيق-حزمة-التيسيرات-المالية

كشفت شركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، أن ١٦٦٧ شركة، من بين الشركات المتعاقدة على أراضى المشروع القومى الـ ١.٥ مليون فدان، انتفعت من تطبيق حزمة التيسيرات المالية المتكاملة، التى أعلنت عنها وطبقتها شركة تنمية الريف المصرى الجديد على مدار الشهور الماضية وحتى الآن.

دوت الخليج

شركة تنمية الريف المصرى الجديد، كانت قد أقرت مؤخراً حزمة من التيسيرات لصالح المنتفعين بأراضى مشروع الـ ١.٥ مليون فدان، وشملت التيسيرات إلغاء الفوائد على فترات السماح، ومد فترات السماح والسداد للمنتفعين بأراضى "الريف المصرى الجديد"، مع منحهم عدداً من المهلات الإضافية لحين انتهاءهم من إجراءات توفيق أوضاعهم وإتمام الإجراءات المستندية والبنكية الخاصة بأراضيهم.

تيسيرات أخرى لمنتفعى المشروع القومى من شركات صغار المزارعين والشباب

كما أعلنت شركة تنمية الريف المصرى الجديد منذ أيام عن تيسيرات أخرى لمنتفعى المشروع القومى من شركات صغار المزارعين والشباب، حيث قرر المهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، فتح باب تلقى طلبات التعديلات التى تتم على هيكل رأسمال شركات الإدارة، المؤسسة من صغار المزارعين والشباب، والمخصص لهم قطع أراضى بالمشروع القومى المليون ونصف المليون فدان، وذلك حتى يوم ٣١ مارس ٢٠٢٢، مع مراعاة ألا تزيد التعديلات التى تتم على هيكل رأس المال - فى أى وقت من الأوقات - عن ٦٠% من إجمالى قيمة رأس المال، سواءً الناشئة عن تداولات بين الشركاء أو تداولات بدخول شركاء جدد مع مراعاة سداد الرسوم المقررة على هذه التعديلات، وفقاً للقواعد المنظمة لهذا الشأن.

شركة تنمية الريف المصرى الجديد

و أوضحت "شركة تنمية الريف المصرى الجديد" ضرورة قيام الشركات التى سبق لها إجراء تعديلات على هيكل الشركاء بها، بمراعاة عدم تجاوز التعديلات الجديدة النسبة المشار إليها - (٦٠% من إجمالى قيمة رأس المال) - كشرط لازم لقبول الطلب.