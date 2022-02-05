محافظ سوهاج يوجه بتوفير شاشات عرض بمراكز الشباب لإذاعة نهائى أمم إفريقيا

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ سوهاج طارق الفقى، بتوفير الإمكانات اللازمة لوضع شاشات عرض بجميع مراكز الشباب بمدن وقرى المحافظة استعدادا لعرض مباراة نهائى بطولة كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون والتى ستقام غدا بين منتخبى مصر والسنغال، وتوجيه دعوة عامة للمواطنين لمشاهدة المباراة مجانا.





وقال محافظ سوهاج فى تصريح اليوم، إن إذاعة مثل هذه البطولات يأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن أعضاء الهيئات الشبابية، وحق الجماهير المصرية فى تشجيع ودعم منتخبها الوطنى من أجل تحقيق النصر ورفع أسم مصر عاليا وإسعاد الشعب المصرى.



ووجه المحافظ بالتنسيق بين الوحدات المحلية المختلفة ومديرية الشباب والرياضة، وكل الأجهزة المعنية بالمحافظة بشأن التجهيزات اللازمة لإذاعة المباراة وضمان إتاحة المشاهدة المجانية لشباب وجماهير سوهاج بشكل لائق وحضارى، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية بين الجماهير أثناء متابعة المباراة للوقاية من فيروس "كورونا".