/677478/سرق-فلوس-الطلاب-القبض-على-مدير-مدرسة-في-سوهاج

جمع مصروفات مدرسية من طلاب المدرسة ولم يقم بتوريدها، ظنا منة أنه لن يكشفه أحد، ولكن يقظة أولياء أمور الطلاب كانت السبب الرئيس وراء الايقاع به ويرصد موقع دوت الخليج التفاصيل.

جدير بالذكر قام مدير مدرسة في محافظة سوهاج باستغلال موقعه الوظيفي بالمخالفة للقوانين، حيث قام بتحصيل رسوم مدرسية من خمس طلاب ولم يورد ذلك في مستندات وخزينة الدولة المخصصة لذلك.

تلقى اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج اخطارا من قسم الاموال العامة بسوهاج يفيد بلاغ بتحصيل مدير مدرسة لمبالغ مالية من بعض الطلاب ولم يوردها أو يثبتها في السجلات أوخزينة المدرسة.

وقد أسفرت تحريات مباحث الاموال العامة في سوهاج صحة الواقعة حيث قام بتحصيل مصروفات مدرسية من خمس طلاب وتحصل عليها لذاته وتم ضبطه واعترف بالواقعة وتحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

رفع 898 طن قمامة من شوارع سوهاج

على جانب اخرأعلنت محافظة سوهاج عن رفع 898 طن قمامة ومخلفات صلبة وتراكمات، وذلك خلال حملات نظافة وإنارة مكبرة نفذتها الوحدات المحلية خلال الأسبوع الماضي، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بشأن تكثيف أعمال النظافة والتجميل والإنارة للحفاظ على الشكل الحضاري اللائق، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين . حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج برفع 213 طن من القمامة والمخلفات الصلبة والأتربة خلال حملات مكبرة بشوارع المدينة وقرى " أولاد عزاز، جزيرة شندويل، الكوامل بحري، عرابة أبو الدهب، روافع القصير، تونس، الصلعا، الشباتية"، بالإضافة إلى أعمال صيانة اعمدة الكهرباء وتركيب لمبات جديدة وتغيير محول كهرباء البخايتة بقرية عرابة أبو الدهب . وفي حي شرق سوهاج استمرت أعمال الإنارة وصيانة الكهرباء حيث تم إنارة 9 شوارع بمدينة ناصر، وإنارة شارعين متفرعين من شارع الجمهورية، وعدد 9 شوارع مختلفة بنطاق الحي، كما واصل الحي حملات النظافة والإنارة بمناطق " شارع سيتي، وترعة باجا الغربي، ومحمد سيد طنطاوي، و٢٦ يوليو، و٢٣ يوليو، والمعتز بالله، والعارف بالله " . وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة حملات نظافة مكبرة استهدفت الشوارع الرئيسية بالمدينة، وأسفرت عن رفع 40 طن قمامة ومخلفات صلبة، وتم تفريغ الحاويات، ورفع القمامة من أماكن تجمعاتها، وتمهيد الطرق بالجليدر . بينما قامت الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج برفع 350 طن قمامة ومخلفات صلبة خلال حملات نظافة مكبرة شنتها على مدار اسبوع، شملت جميع قطاعات الحي ، كما استمرت أعمال الإنارة وصيانة الأعمدة وتركيب كشافات الليد بشوارع " الشجيع، ومنطقة حوض التلاتين، ومحيط إدارة مرور سوهاج حتي منطقة الثلاث كباري، وحي راشد، وشارع الجرجاوية، وشارع المخبز الألي الرئيسي، وبعض المناطق والشوارع الأخرى .