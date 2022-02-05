غدا: قطع المياه عن قرية شطوره لمدة ٦ ساعات في سوهاج..السبب

/677479/غدا-قطع-المياه-عن-قرية-شطوره-لمدة-٦-ساعات-في-سوهاجالسبب

اعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب عن قطع المياه عن قرية شطورة بمركز طهطا بسوهاج وذلك فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا غدا الاحد الموافق ٦ فبراير ٢٠٢٢ حتى الساعة السادسة من مساء نفس اليوم ولمدة ٦ ساعات للقيام باعمال الصيانة بمحطة مياه شطورة السطحية.

ويرصد موقع دوت الخليج التفاصيل.

وشدد رئيس مياه سوهاج على القائمين بتلك الأعمال ضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة لاعاده ضخ المياه للمواطنين فور الانتهاء واوضحت مها غازى مدير ادارة الاعلام ان الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من اى تليفون ارضى او محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى www.scww.com.eg وانه يتم الدفع بسيارات مياه نقية مجانا للمواطنين حين الحاجة إلى ذلك.

وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج تهيب بالسادة المواطنين واصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.

الدفع بـ2 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق بشقة سكنية بسوهاج

على جانب اخر التهمت النيران بعض منقولات شقة سكنية بمنطقة الشهيد عبدالمنعم رياض في سوهاج نتيجة حدوث ماس كهربائ وتم اخماد الحريق .

سبق وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج اخطارا من اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية يفيد إخطار من مأمور قسم شرطة أول سوهاج بنشوب حريق بشقه بشارع الشهيد عبد المنعم رياض دائرة القسم والسيطرة على الحريق.

تحرك في الحال الرائد اسلام عجاج رئيس مباحث القسم والفريق المعاون له وتبين نشوب الحريق بشقه بالطابق الأول ملك المدعو شريف ف م خ -53 عام عامل ويقيم بذات الناحية وتم الدفع بـسيارتان إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات " .

واكد رئيس مباحث المركز بسؤال المذكور قرر بمضمون ما تقدم ورجح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي وأضاف باحتراق بعض المنقولات المنزلية ونفي الشبهة الجنائية .