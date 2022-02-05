/677497/بعد-أيام-من-المحاولات-فرق-الإنقاذ-تنجح-في-الوصول-إلى-الطفل-ريان

نجحت منذ قليل فرق الإنقاذ المغربية في الوصول إلى الطفل ريان تمهيدا لإخراجه من البئر المحتجز بداخله منذ الثلاثاء الماضي.

دوت الخليج

«قناة سكاي نيوز» أكدت في نبأ عاجل لها منذ قليل الوصول إلى الطفل ريان وأن فرق الإنقاذ تفسح المجال لفريق طبي لإخراجه، وشهدت اللحظات الماضية استنفار الفرق الطبية المغربية استعدادا لإخراج الطفل ريان المحبوس على بعد 32 متر في بئر مياه جافة تحت الأرض.

طائرة مروحية لنقل ريان إلى أحد المستشفيات

حيث أعلنت قبل قليل الفرق الطبية حالة الاستنفار استعدادا لإخراج الطفل ريان من البئر فيما وصلت طائرة مروحية لنقل ريان إلى أحد المستشفيات، فيما تجري السلطات المغربية حاليا تدابير أمنية مكثفة تشمل تنظيم الحشود استعدادا لاخراج الطفل ريان من البئر. وكانت فرق الإنقاذ في المغرب استعانت بطائرة بدون طيار مخصصة للتصوير للتحليق فوق مكان اختفاء الطفل ريان لأول مرة للتحليق فوق مكان الحفر بحثا عن الطفل ريان.

الاقتراب من انتهاء أعمال الحفر

في الوقت الذي تستعد فرق الإنقاذ في المغرب، لإخراج الطفل ريان الذي سقط في البئر منذ مساء الثلاثاء الماضي، وذلك بعد الاقتراب من انتهاء أعمال الحفر، أكد موقع "هسبريس" المغربية، أن أحد كاميرات المتابعة المستخدمة في عملية إنقاذ الطفل ريان، ذو الخمس سنوات والعالق في البئر العميقة، رصدت حركة الطفل ريان وهو مستلقٍ على جانبه، مشيرًا إلى أن فرقة الإنقاذ تفصلها عن إنقاذ الطفل الصغير متر وثمانين سنتيميتر.

كاميرات مراقبة الطفل

وقال عبد الهادي الثمراني، عضو لجنة تتبع إنقاذ ريان التي استحدثت بعمالة إقليم شفشاون، أن كاميرات مراقبة الطفل، الذي سقط في البئر المائي بالقرب من منزله في مركز تمروت، رصدته وهو يستلقي على أحد جانبيه، بحسب هسبريس الإلكترونية، مؤكداً أن فرق الإنقاذ يفصلها متر وثمانون سنتيمترا فقط للوصول إلى الطفل العالق ريان.

وأكد عناصر الإنقاذ في موقع الحفر أن أعمال الحفر اليدوي بجوار البئر العالق فيه ريان تسير في الاتجاه الصحيح، ويعمل خبراء طوبوغرافيون، مع عدد من التقنيين الجدد الملتحقين بالطاقم، على الإرشاد إلى مكان تواجد الطفل ريان بدقة كبيرة.

الثمراني أشار إلى أن "فرق الإنقاذ الخاصة بالطفل ريان استطاعت حفر 4 أمتار يدويا، إلى حدود الساعة العاشرة من صباح اليوم السبت، والباقي 180 سنتيمترا للوصول إلى الهدف". مصدر مغربي رسمي كان قد كشف أن فرقة الإنقاذ تواجه صعوبات وعراقيل كثيرة، بسبب صعوبة التضاريس وخطر انجراف التربة خلال محاولات إنقاذ الطفل ريان الذي سقط بالبئر منذ ثلاثة أيام داخل بئر عميقة.