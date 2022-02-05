مدبولى يتابع مشروعات الحى اللاتينى فى العلمين الجديدة

جدة - نرمين السيد - اختتم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، جولة اليوم بمدينة العلمين الجديدة، بتفقد مشروع الحى اللاتينى، المقام على مساحة 404 أفدنة، وتفقد احد نماذج الوحدات والتشطيبات.





وأكد الدكتور عاصم الجزار خلال الجولة أن "الحى اللاتينى" يتكون من 6 مناطق، بواقع 65 مجمعا سكنيا، تضم 220 عمارة سكنية ومناطق خدمية متميزة، بإجمالى يصل إلى نحو 12.5 ألف وحدة، حيث يتم استكمال أعمال الهيكل الخرسانى بنسبة إنجاز 92%، كما سيتم الإنتهاء من أعمال الواجهات للعمارات المطلة على الطريق الساحلى بنهاية مارس 2022.

وأضاف الوزير أن العلمين الجديدة تشهد كذلك تنفيذ الكمبوند السكنى "مزارين" بمساحة 700 فدان، والذى يشتمل على عدد من نماذج الفيلات والشاليهات والعمارات بالإضافة إلى مسطحات تجارية وخدمية بإجمالى عدد 618 فيلا و552 شاليه و22 عمارة.

وخلال الجولة، أوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن مدينة العلمين الجديدة تشهد أيضاً تنفيذ العديد من المشروعات فى قطاع الإسكان، من بينها تنفيذ مشروع الداون تاون، ويتكون من عدد 40 عمارة سكنية بإجمالى عدد 1320 وحدة، بمساحات تتراوح من 90 م2 إلى 300 م2 للوحدة، مشيراً إلى أنه تم الإنتهاء من تنفيذ المشروع، وجار أعمال تركيب المصاعد، مضيفا أن منطقة أبراج الداون تاون، تشهد تنفيذ برج أيقونى بإرتفاع 250 مترا، و4 أبراج أخرى، بإرتفاع 200 متر، وجار تنفيذ أعمال الأساسات، حيث يتم التنفيذ من خلال الشركة الصينية المنفذة لأبراج العاصمة الإدارية.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار أن منطقة الإسكان بمدينة العلمين الجديدة تشهد تنفيذ عمارات الإسكان المتميز بإجمالى عدد 80 عمارة حيث تم تسليم عدد 45 عمارة للمستفيدين وجار الانتهاء من تنفيذ عدد 35 عمارة أخرى وكذلك تضم عدد 128 عمارة سكن مصر حيث تتراوح مساحات الوحدات من 110 م2 إلى 130 م2 وسيتم الانتهاء منها 30 يونيو 2022.