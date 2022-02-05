موقف محمد أبو جبل من التجديد للزمالك

ينتظر نادي الزمالك عودة منتخب من من الكاميرون عقب انتهاء كأس أمم أفريقيا، لفتح ملف التجديد مع الحارس الدولي محمد أبو جبل.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويسعى مسئولوا الزمالك للتجديد لأبو جبل الذي تألق مع منتخب مصر في مباريات البطولة، وتصدى لأكثر من ركلة جزاء خلال مباراة كوت ديفوار والكاميرون، وكان له دور كبير في صعود منتخب مصر للمباراة النهائية.

وتأتي نية أبو جبل بموافقته على التجديد للزمالك، بشرط تقديره بشكل مالي، ومعنوىـ فهو ليس لديه أي مشكلة لتمديد تعاقده مع القلعة البيضاء.

وإذا جاء له عروض إحترافية بعد البطولة، سيجدد للزمالك ويخرج عن طريق الفريق لإفادة النادي مادياً من بيع اللاعب.

أبو جبل: « يا نكسب وناخد البطولة يا اما نمشي أحسن»

تحدث محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر، عقب الفوز على نظيره الكاميرون بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3/1.

وقال أبو جبل في تصريحات تليفزيونية على قناة بي إن سبورتس:" اُبارك لجمهور مصر واتحاد الكرة واللاعبين ومحدش بخل بأي حاجة كل ذلك من أجل أن نفرح الشعب المصري".

وأضاف: " عندنا مسئولية كبيرة وكلنا مركزين، يا نكسب وناخد كل حاجة يا اما نمشي أحسن".

وزاد: " واخدنها خطوة خطوة، وكل يون بنثبت أن أحنا راجعين ونكسب أفريقيا، وهنحقق حلمنا إن شاء الله".

وأردف: " بشكر الجهاز الطبي للمنتخب والدكتور محمد أبو العلا، على أنهم ساعدوني عشان أرجع بسرعة من الإصابة، وألحق الماتش دا".

مواعيد مباريات الزمالك في الدوري

سموحة والزمالك يوم 15 فبراير الجاري بإستاد الإسكندرية في الجولة التاسعة

الزمالك وفيوتشر يوم 2 مارس المقبل بإستاد القاهرة في الجولة العاشرة.

الزمالك والجونة يوم 7 مارس المقبل بإستاد القاهرة في الجولة الثانية عشر.

بيراميدز والزمالك يوم 6 أبريل المقبل بإستاد الدفاع في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشر.

المقاصة والزمالك يوم 9 أبريل بإستاد الكلية الحربية في الجولة الثالثة عشر.

الزمالك وفاركو يوم الثلاثاء 12 أبريل بإستاد القاهر الجولة الرابعة عشر.

الاتحاد والزمالك يوم 19 أبريل بإستاد الإسكندرية في الجولة الخامسة عشر.

الزمالك والمصري يوم 28 أبريل بإستاد برج العرب في الجولة السادسة عشر.

ايسترن كومباني والزمالك يوم 1 مايو باستاد المقاولون العرب في الجولة السابعة عشر.