/677507/ظلم-فادح-مفيدة-شيحة-تعلق-على-انتقادات-الجمهور-للفنانة-بسمة

استضافت الاعلامية مفيدة شيحة وسهير جودة بالأمس الفنانة بسمة، في برنامج الستات، الذي يتم عرضه على قناة النهار، ودار حوارهم حول العديد من المجالات منها الفنية ومنها الشخصية، وتطرقت بسمة لتجربتها مع الأمومة، واختلاف شخصيتها ومعتقداتها، وبدأت بعدها ردود الأفعال العنيفة على بسمة.

دوت الخليج

دفاع مفيدة شيحة عن الفنانة بسمة

لتخرج مفيدة شيحة مقدمة برنامج الستات للدفاع عن الفنانة، إذ نشرت صورة لها مع بسمة من كواليس حلقت أمس، وعلقت عليها مفيدة، قائلة:" بعض ردود الفعل على حوارنا مع الفنانة والنجمة بسمة في برنامج الستات علي قناة النهار، هي ظلم فادح لهذه الانسانة الجميلة الصادقة. اكتئاب مابعد الولادة مرض حقيقي يحدث لكثير من النساء".

واستكملت: "لايجوز اجتزاء جمل مقتطعة من كلامها ، تحديدًا في موضوع الرضاعة لارهابها والاساءة اليها".

ودعت الكل للرجوع إلى الحوار التي قالته الفنانة بسمة، كاتب :"ارجوكم راجعوا ماقالته في الحوار كاملاً.وكفانا تنصيب أنفسنا حكاماً على بعضنا البعض".

تصريحات بسمة في برنامج الستات

وتحدثت بسمة خلال ضيافتها في برنامج الستات، عن طفلتها الصغيرة وتجربتها مع الأمومة، والتغييرات التي طرأت عليها بعد إنجاب طفلتها نادية، وكان من التصريحات التي أشعلت غضب الجمهور، هو رفضها قبل الإنجاب لفكرة الرضاعة الطبيعية ، فقالت: "أنا مش هالعب دور البقرة في حياة حد"، وبعد الولادة لم تكن تعرف كيفية التعامل مع الأطفال في هذا السن، وكانت ترفض إرضاعها طبيعي في الأيام الأولى، مشيرة:"كانوا بيجروا ورايا عشان أرضعها".

وأكدت بسمة أنها بعدما انفردت بسمة بطفلتها الصغيرة بدأت تتأقلم على الوضع وتعرف كيف تتعامل معها بنفسها في كل المواقف.

نماذج من ردود الأفعال على تصريح بسمة “أنا مش بقرة”

وبعد دقائق قليلة من تصريح بسمة بدأ رواد السوشيال ميديا في تداول جملتها، في برنامج الستات: “أنا مش هارضع عشان أنا مش بقرة”، دون استكمال باقي الحوار، مما جعل الناس تغضب وتهاجمها بشكل عنيف وجارح، فقال أحدهم عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر: ”وعلى كده الست والدتك لما قامت بارضاعك كانت بقره”، وأضاف أنها تلقي بهذه التصريحات ليتذكرها الناس وتنسب لها بعض الأدوار التمثيلية، موضحا: "مش عارف انا كل واحد ولا واحده تتنسى وماتشتغلش وتصبح نكره بتدور على اى كلام اهبل تصرح بيه وتغلط فى حق الناس اللى ف حالها وتقول ده حقها ارحمونا الله لا يرحمكم".